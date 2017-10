Galerie FOTO-VIDEO. PLOAIA A FĂCUT RAVAGII la CONSTANŢA! COPACI CĂZUŢI, STRĂZI INUNDATE ŞI TRAFIC PARALIZAT

7

Sa stii

Iar Dumnezeu loveste cu precizie elvetiana an de an in aceleasi locuri - biserica de pe 1 Mai, IC Bratianu Salvare-Intim, ICIL, Dacia, etc. .... Banuiesc ca mai dai niste gauri de ganalizare. Pui de cu seaara niste pompe in zona ca doar stii ca vin ploi torentiale si stii unde se aduna apa . Nu stiu, chestii d-astea de administratie si primarie. Pomacost a nenorocit sute de arbori insa nu a taiat fix ce trebuie taiat, printre altele.

absolut nimeni nu se poate pune cu puterea Lui DUMNEZEU OAMENI BUNI