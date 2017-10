Galerie foto-video / Parcurile auto din Constanţa, luate la bani mărunţi de OPC. Samsarii au dat bir cu fugiţii!

Galerie foto-video / Parcurile auto din Constanța, luate la bani mărunți de OPC. Samsarii au dat bir cu fugiții!

„În urma a zece curți controlate, pentru că nu putem vorbi despre agenți comerciali, ci despre niște incinte în interiorul cărora sunt niște mașini care au toate afișat în geam același număr de telefon pentru fiecare parc în parte, am descoperit pentru fiecare parc în parte că nu există societăți comerciale care să stăpânească aceste suprafețe, există persoane fizice, care sub auspiciul legalității comecializează mașini pentru care primesc un comision”, a declarat Horia Constantinescu."CJPC nu are cadru legal să desfășoare o acțiune împotriva unei persoane fizice. Tot ceea ce pot face autoritățile în acest caz este să informeze cetățenii că există riscuri majore la achiziționarea unui autovehicul și, după cum se poate vedea, nu sunt cele mai ieftine. De ce există aceste riscuri? Actele normative arată că trebuie să fie emis un certificat de garanție de pentru minim un an, iar asta înseamnă că un comerciant trebuie să își asume starea tehnică a mașinii pentru a împrăștia orice fel de suspiciune în ceea ce privește mașina. Cei cu care am discutat ne-au prezentat contracte de închierere pentru terenuri și au spus că mașinile din incinta acestor spații sunt ale diverșilor proprietari cu care dânșii au înțelegeri, care nu poate fi demonstrată nici printr-un contract de subînchiriere, nici comodat, nici altceva care să prezinte realitatea pentru ceea ce se întâmplă aici. Realitatea este cruntă. Este o formă de eludare de la plătirea taxelor, a certificatului de garanție, o formă de înșelăciune. Majoritatea mașinilor vin din străinătate și ca formă de zvonistică, ele vin din străinătate cu diverse probleme tehnice și sunt puse în vanzare ca fiind noi”, a mai precizat Horia Constantinescu.O parte dintre samsari s-au informat între ei și au închis pentru a nu mai da explicații.