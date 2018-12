Galerie foto-video. Două pizzerii din Constanţa, închise temporar de Protecţia Consumatorilor

Galerie foto-video. Două pizzerii din Constanța, închise temporar de Protecția Consumatorilor

Comisarii Protecției Consumatorilor din Constanța au verificat trei puncte de lucru aparținând unor unități de pizzerie din municipiu. „În urma mai multor sesizări primit pe pagina de Facebook a Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, cât și prin sesizări scrise, am desfășurat trei acțiuni de control care au vizat două puncte de lucru ale pizzeriei Evo și unul al pizzeriei OK. Trebuie precizat că, din verificările efectuate, s-a constatat că persoanele care au făcut sesizări împotriva pizzeriei OK sunt lucrători sau foști lucrători ai pizzeriei Evo”, a anunțat comisarul șef al CJPC Constanța, Horia Constantinescu.







Potrivit acestuia, pentru toate cele trei locații s-a luat măsura opririi temporare a prestării de servicii pentru mai multe deficiențe. „Este vorba despre proceduri nesigure ce pun în pericol sănătatea umană, spații de depozitare neigienizate cu deficiențe majore, folosirea de ingrediente cu potențial periculos asupra sănătății umane, deficiențe majore cu privire la etichetarea produselor, produse expirate”, a precizat Horia Constantinescu.







Contactat telefonic, administratorul pizzeriei Evo a confirmat controlul Protecției Consumatorilor și măsura de oprire temporară a activității. „Așa este, comisarii au efectuat un control. Deocamdată trebuie să se încheie documentele. Așteptăm să ni se comunice sancțiunile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihai Voicu.