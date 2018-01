GALERIE FOTO / Vă place cum arată Constanţa? Soluţia Armatei: garduri de beton şi sârmă ghimpată sub nas, în civilizaţia lui 2018

GALERIE FOTO / Vă place cum arată Constanța? Soluția Armatei: garduri de beton și sârmă ghimpată sub nas, în civilizația lui 2018

A promis și s-a ținut de cuvânt: Armata a anunțat că nu va ceda teren pentru construcția unei străzi importante din cartierul Anadalchioi/Baba Novac și așa a și făcut, blocând definitiv proiectul inițiat de Primăria Constanța.Scriam, recent, despre PUZ-ul propus de Primăria Constanța în zona amintită, dar care nu mai are nicio șansă de a fi pus în practică, pentru că Armata nu vrea să cedeze teren pentru construcția Prelungirii Delavrancea, care ar fi făcut legătura între strada Soveja și bulevardul Aurel Vlaicu.Explicația nu poate fi decât una singură: terenul cu pricina, hașurat ca fiind cu destinație specială MApN, este unul de interes național, în strânsă conexiune cu strategia de apărare a țării. Că și un copil care accesează Google Maps (darămite inamicul!) își poate imagina la ce folosesc acele hectare de lângă unitățile militare, e altă poveste. De aceea mă bufnește râsul când văd indicatoarele cu „fotografierea interzisă” amplasate în zonă.Prin urmare, adio stradă! Circa 8.000 de constănțeni care locuiesc în zonă și-au luat gândul că vor face un mic pas spre civilizație, dar se pare că vor scăpa și de mizeria din cartier, despre care am tot relatat în episoadele anterioare.Pentru munții de gunoaie, pentru focarul de infecție, pentru personajele dubioase ce mișună prin cartier, Armata a găsit marea soluție: A RIDICAT UN GARD!!!Da, ați citit corect. Deși este mai greu de crezut, Armata a recurs la această acțiune. Au fost constănțeni care au propus ca acolo să se amenajeze un parc, alții vedeau zona ideală pentru construcția de cămine, pentru ca militarii să nu se mai chinuie prin chirii, fiind nevoiți uneori chiar să returneze banii primiți de la stat. Nu s-au făcut strada, nici parcul, nici locuințele pentru militari.Bine că s-a tras gard: mizeria nu se va mai vedea (sunt convins că se va face și curățenie acolo, să eliminăm și mirosurile), sperăm că zona va deveni astfel neatractivă pentru „dubioși”. Tot o certitudine este aceea că nu vor mai veni nesimțiți din alte cartiere (sau chiar din zonă) care să-și arunce pe acest teren gunoaiele menajere sau resturi din materiale de construcție.Oricât am vrea să privim partea plină a paharului, rămânem însă cu o urmă de regret: aceea că, în anul 2018, într-un oraș european, în loc să avem deschidere către progres, către civilizație, trăim cu garduri de beton și sârmă ghimpată sub nas...XXXP.S.1: Repet ceea ce am scris și în episoadele anterioare: o porțiune din terenul cu destinație specială MApN era solicitată de Primăria Constanța pentru construcția unei străzi. Nu vile, nu blocuri, nu mall-uri, nicio manglă imobiliară, cu care, de altfel, eram obișnuiți în anii „republicii Mazăre”. Doar o stradă extrem de utilă celor 8.000 de locuitori ai cartierului.P.S.2: Poate că autoritățile locale și naționale ar trebui să se gândească la un proiect macro, de relocare a unităților militare. În ritmul accelerat de dezvoltare al Constanței impus de civilizație, în 10-15 ani, actualele unități militare vor ajunge în mijlocul orașului. Vi se pare o situație normală?P.S.3: Și îmi mai amintesc un episod petrecut cu circa 8-9 ani în urmă. Sper să nu greșesc aproximarea. Cum urci pe Prelungirea Tulcei, pe flancul stâng, acolo unde se ridică acum gardul, erau garaje. Utilizatorii lor (folosesc acest termen pentru că nu au fost niciodată proprietari) s-au trezut într-o bună zi cu somație de la primărie, să-și dezafecteze construcțiile considerate ilegale.Îmi amintesc la fel de bine că demolarea nu s-a făcut cu nicio firmă, cu niciun buldozer, cu niciun utilaj. Nu, pur și simplu au fost folosite hoardele de cetățeni dintr-o anumită etnie, bănuiți care. Totul sub privirile polițiștilor, care erau atenți ca între utilizatorii garajelor și „demolatori” să nu intervină scandaluri majore.Lucrurile încep să se lege. Primăria nu putea folosi utilajele pentru a dezafecta o construcție aflată pe un teren care nu îi aparține. Dar taxele, somațiile?Asupra acestui subiect, vom reveni într-o ediție viitoare.