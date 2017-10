GALERIE FOTO. Unde va fi amenajat şi cum va arăta cel mai nou parc al Constanţei

4

Slabe sperante

In Constanta nu exista parcuri.Voi(primaria) nu stiti cum arata un parc adevarat.Cred ca nu ati vazut in viata voastra asa ceva si nici in poze nu vreti sa va uitati.Un simplu teren cu iarba uscata,banci si pomi nu se numeste parc.Un parc costa.Un parc trebuie udat,ingrijit,pazit. Voi(primaria) nu sunteti in stare sa udati un trandafir in fata garii.Gara este o poarta de intrare in Constanta.Pesedeul a intrat in campanie electorala.Se pregateste pentru referendum,regionalizare si alegerile din 2016.Trebuie sa ne scoata ochii cu ceva.