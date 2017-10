Galerie foto / Un nou sens giratoriu la Constanţa! Se lucrează de dimineaţa până seara

1

sens giratoriu

De ce compania interesata nu investeste intr-o solutie moderna de acces in zona ei de interes ,fara sa afecteze traficul ? Raspunsul este simplu :pentru ca Primaria nu stie sa-i impuna acestuia alta solutie ! O fi numai din cauza prostiei ? TOATE sensurile giratorii facute pana acum sunt in defavoarea traficului si in favoarea firmelor interesate :Pratiker,Metro ,Real ,Maritimo ,etc . De ce se continua aceste "intelegeri " si nu se aplica solutii gen Carrefour ?