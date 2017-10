Galerie foto / TREBUIA CONSTANŢA SĂ RENUNŢE LA TRAMVAIE ŞI TROLEIBUZE? Decizia care va afecta oraşul pentru multe generaţii

1

O da

Da pai buna dimineata...noi suntem mereu in urma cu orice...mai ales cu gandirea. Atunci chiar nu si-o fi dat seama nimeni ca nu e bine ce face....pai nu prea ca , bivolii de constantenii baleau dupa noul primar Mazare si credeau ca orice face ala e bine domne e bine sa faca lasa sa le scoata nu vezi ce vechi sunt tramvaiele..... Acum ce am putea face e sa fim macar o data cu gandirea inainte si eventual sa schimbam rablele astea murdare de autobuze, cu ceva mai nou, mai putin poluant, sau poate chiar ceva electric intr-un univers paralele.... E ceva de la sine inteles ca tramvaiele nu trebuiau scoase....speram sa dea un autobuz peste domnul fost primar, asta fiind singurul mod in care ar putea lua contact cu un autobuz, ca sa vada despre ce e vorba...arata ca dupa razboi, ma simt ca in Albania cand merg cu un 43 ....