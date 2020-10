GALERIE FOTO şi VIDEO. Microrezervaţia, închisă temporar de OPC. “Condiţii greu de imaginat într-un loc destinat copiilor”

Comisarul şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor constanţa, Horia Constantinescu”, a anunţat, în urmă cu puţin timp că a fost suspendată temporar activitatea Microrezervaţiei din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, din cauza numeroaselor nereguli depistate acolo.







Potrivit acestuia, la faţa locului au fost găsite panouri electrice neprotejate, guri de canal acoperite cu capace tăioase şi strâmbe, curăţenie discutabilă, etc. “Sunt condiţii greu de imaginat într-un loc destinat copiilor. Am hotărât să aplicăm avertisment deoarece această instituţie se află în subordinea Consiliului Judeţean şi ar fi însemnat să plimbăm banii de formă dintr-un buget al statului într-altul. Rămâne măsura complementară de oprire temporară a prestării de servicii până la remedierea deficienţelor constatate. Am preferat să rămână banii în bugetul lor pentru a-i cheltui în direcţia remedierii deficienţelor. Ne dorim ca micuţii să se poată întoarce în incinta parcului în condiţii de siguranţă”, explică Horia Constantinescu.