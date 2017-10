Galerie foto / Scandal pe strada Castanilor. Familii disperate: adio soare, adio verdeaţă!

4

La harța cu Dumnezeu

Un careu de blocuri cu 4 etaje inchide o suprafata verde de aprox. 4-5000 mp.Am locuinta intr-un apartament din aceste blocuri.Nu spun unde ca-i dau idei lui Fagadau.Spatiul verde este neingrijit,balarii,maracini dar are multi pomi,multa verdeata.Locuiesc aici de 35 ani.In ultimii 5 ani au aparut primele randunele.Am identificat cam 5 specii de pasari care cuibaresc in zona fara sa mai pun la socoteala o colonie de lilieci.In ultimii 5 ani,acest spatiu nu a fost stropit cu flit "ecologic",cum spuneti voi.Asa au aparut pasarelele in zona.Randunelele se trezesc cam pe la 4 dimineata si vaneaza insecte cat sta soarele sus pe cer.Alte pasari cauta larve pe ramuri,pe frunze peste tot.Liliecii muncesc numai noaptea. O colonie de liliecii consuma intr-o vara cateva tone de insecte.De cand au aparut prietenii mei inaripati,eu nu am muste si tantari la fereastra.In timpul asta Fagadau si dezvotatirii lui desfiinteaza spatiile verzi si stopestc betoanele cu flit "ecologic".Marele ecologist Remus Cernea,zis Hamlet,s-a luat la harța cu Dumnezeu. "To be,or not to be..." in Parlament.Sute ce copii bolnavi cu astm bronsic(numai eu cati cunosc),si batrani cu probleme respiratorii trag in piept din "flitul" administrat de pesedei.Bine ca au interzis fumatul in spatiile publice.Nu-i nimic,avem card de sanatate.Stai linistit domn' Fagadau ca la anul te stropim si noi cu Flit Electoral.Sa nu-ti faci griji.