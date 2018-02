Galerie foto / Renault Sport Formula One Team prezintă monopostul pentru sezonul 2018

Ştire online publicată Miercuri, 21 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Renault R.S.18 este al treilea șasiu al Renault Sport Formula One Team de la revenirea în Formula 1 cu echipa oficială. Monopostul este rezultatul unui progres amplu și al rafinării unor soluții dezvoltate în timpul sezonului 2017. Acesta include un concept de suspensie îmbunătățit și susținere aerodinamică mai bună. În mod evident, modelul R.S.18 prezintă, de asemenea, noua protecție obligatorie pentru cockpit, denumită "halo" și un motor reprofilat pentru a răspunde reglementărilor tehnice din 2018.Motorul Renault R.E.18, cu un turbocompresor V6 de 1.6 litri, va da putere monopsonului R.S.18. Acesta din urmă și-a finalizat cu succes programul de cercetare la centrul de test Viry-Châtillon pentru a maximiza performanța și a îmbunătăți fiabilitatea celor trei motoare cu ardere internă (ICE), a celor două MGU-K și a celor două baterii, permise de reglementările din sezonul 2018.R.S.18 este proiectat în comun de echipele Enstone (Marea Britanie) și Viry-Châtillon (Franța). Anul trecut s-au făcut îmbunătățiri semnificative la Enstone, în special pentru supercomputerul CFD, camera de operațiuni a echipei de curse, atelierul de lucru și biroul de proiectare, care au devenit acum mai mari. Aceste investiții au avut primele rezultate, Renault Sport Formula One Team ocupând locul șase în campionatul constructorilor în 2017, după locul nouă în 2016."Renault Sport Formula One Team își propune să respecte performanța impresionantă a mărcii Renault în acest sport", a declarat Jérôme Stoll, președintele Renault Sport Racing. "2017 a confirmat faptul că suntem pe drumul cel bun. Suntem o echipă în plină evoluție. Avem doi piloți talentați și ambițioși. Enstone este revitalizat, iar echipa a crescut deja cu peste 35%. Până acum, eforturile noastre au avut succes pe circuit. Anul trecut, am trecut de pe locul nouă pe locul șase în clasamentul campionatului, fără a menționa faptul că am încheiat anul pe poziția a patra când vine vorba de mașina cea mai rapidă pe grilă. Succesul programului nostru în doar doi ani atestă seriozitatea proiectului stabilit de la înființarea echipei, a activității lui Cyril și a tuturor echipelor Renault Sport Racing. Sper că al treilea sezon ne va aduce mai aproape de obiectivul nostru pe termen lung: victoriile și lupta pentru titlurile mondiale.”"Ultimul sezon a fost un succes din multe puncte de vedere", a adăugat Cyril Abiteboul, Directorul General al Renault Sport Racing. "Acesta a fost al doilea an după revenirea în F1, un alt pas către obiectivele noastre pe termen lung. 2016 a fost dedicat recrutării, investirii, atragerii de noi parteneri, de noi talente, de noi angajați și reconstruirea imaginii. Pe tot parcursul anului 2017, am înregistrat progrese în multe domenii. Am trecut de la poziția a noua la poziția a șasea în campionat. În multe momente am fost echipa a patra pe grilă. Aceasta demonstrează dinamismul, determinarea și angajamentul nostru față de acest proiect foarte ambițios. A fost o evoluție semnificativă față de aspirațiile noastre: de a provoca echipele din top.""În acest an, avem toate motivele să fim pozitivi. Avem un duo de piloți talentați și ambițioși. Anul trecut, Nico ne-a oferit exact ceea ce aveam nevoie: experiența, cunoștințele și calitățile sale de lider pe circuit si în afara lui. Carlos s-a alăturat echipei la sfârșitul sezonului și a adus prospețime, în timp ce a marcat puncte valoroase în campionat. Fără acestea, nu am fi putut ocupa locul pe care l-am ocupat.""Scopul nostru principal este de a continua progresul în ceea ce privește rezultatele. Dorim să putem demonstra o evoluție la toate nivelurile: propulsie, șasiu, structură operațională, piloți. Toate aspectele trebuie îmbunătățite și trebuie să continuăm să creștem. Vrem să demonstrăm acest lucru în moduri diferite: în raport cu alte echipe concurente, în raport cu diferența față de liderii clasamentului, fără să uităm de fanii noștri și de respectul pe care echipa noastră îl va inspira prin comportamentul său pe circuit. "Renault R.S.18 va fi pilotat de Nico Hülkenberg și Carlos Sainz. Ambii piloți sunt dornici să il descopere în timpul primelor teste organizate la Barcelona, între 26 februarie și 1 martie."Mergând la Enstone, am putut vedea toate animațiile din jurul R.S.18 și dezvoltarea lui", a spus Nico Hulkenberg, în varstă de 30 de ani. "Sunt foarte încântat. Dacă adăugăm la aceasta vestea cu noul sistem de propulsie provenind de la Viry, avem toate ingredientele pentru un viitor interesant! Sunt optimist și am încredere. Suntem pe o traiectorie bună. În acest an, vrem să ne bazăm pe rezultatele eforturilor noastre de anul trecut. În 2017, a trebuit să mă acomodez, dar acum sunt pregătit pe linia de start. Am un sentiment bun. Am lucrat foarte mult în timpul iernii și efortul a fost răsplătit. Sunt nerăbdător să începem un nou sezon.”După ce s-a alăturat echipei la sfârșitul sezonului 2017, Carlos Sainz, de 23 de ani, așteaptă cu nerăbdare o nouă cursă. "Intrăm în acest an, muncind mult în fiecare zi pentru a ține pasul cu acest moment pozitiv. Desigur, obiectivul principal este de a face un pas înainte ca pilot, împreună cu echipa. E greu de estimat mărimea acestui pas, dar sunt încrezător. Am muncit foarte mult toată iarna și știu că toți ceilalți au făcut același lucru. Sunt convins că vom trăi un an interesant."Jack Aitken se alătură celor doi piloți oficiali, fiind promovat ca pilot de rezervă. Membru al Academiei Renault Sport, încă de la înființare, Jack va combina rolul său în F1 cu activitatea din Campionatul FIA de Formula 2. "Este uimitor să devii al treilea pilot al echipei și pilot de rezervă", a spus pilotul britanic-coreean, de 22 de ani. "Încă nu pot să cred, dar implicarea mea în echipă se va intensifica. De la primele teste la Barcelonei, voi conștientiza schimbarea și voi depune toate eforturile. Acest lucru îmi permite să mă apropii de Nico și de Carlos, să învăț de la ei în timp ce urmăresc echipa, inginerii și organizația în fiecare detaliu. Dacă voi avea ocazia, aș fi fericit să iau startul în cursă, dar sper că totul va merge bine pentru Nico și Carlos! Pentru moment, trebuie să-mi continui progresul. "Un nou pilot de testare și dezvoltare, Artem Markelov va sprijini echipa prin sarcinile sale legate de dezvoltarea simulatorului de la Enstone. În paralel, rusul va participa în campionatul de Formula 2. "Sunt foarte fericit sa devin pilot de testare si dezvoltare pentru Renault Sport Formula One Team" declară acesta. "Renault este un nume mare în F1 și aderarea la această echipă este un pas important în cariera mea. În acest an, voi asculta, învăța și profita de fiecare ocazie. Le mulțumesc pentru că mi-au dat această șansă. Am petrecut iarna pregătindu-mă pentru acest sezon lung de testare și curse de Formula 2 împreună cu Russian Time. Abia aștept să încep sezonul și să mă întorc pe circuit. "Sezonul 2018 va începe pe 25 martie în Australia la Melbourne. Înainte de primul Grand Prix, echipele vor efectua două sesiuni de teste de patru zile pe circuitul Barcelona-Catalunya (Spania).