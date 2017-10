Galerie FOTO. Prânz cu zece feluri de pizza Evo la tipografia „Cuget Liber“

5

Alt atac murdar!

Draga ”constantene”. La fel ca si primul domn, desi as jura ca esti unul si acelasi, vorbesti fara sa fi informat corect! Crezi ce e nevoie sa spunem aici care sunt preturile celorlalti competitori, CA SA DEDUCI CA SUNT ZECI DE LOCURI IN CARE PRODUSUL ESTE MULT MAI SCUMP? Sa iti spun care pizzarie/pizzarii iti ofera QUATTRO FORMAGGI doar cu branzeturi romanesti fara a respecta reteta de baza in care principala aroma este data de branza cu mucegai (branza albastra)? Si, chiar daca au igrediente low cost, au pretul de vanzare mai mare decat acelasi tip de pizza din meniul EVO? Intra pe profilul de facebook si urmareste albumele cu degustarile facute de EVO in companiile din oras, sau cu actiunile cu copii si spune-mi: ce fel de pizze vezi acolo? Doar cu ”coca goala” asa cum spui? Ma gandesc ca daca ai fi in domeniu, adica daca ai lucra intr-o pizzarie, nu ai putea spune nici in somn ca nu exista corespondenta intre pret si calitatea pizzelor EVO! Nu ti-ai permite pentru ca ai stii foarte bine ca ai mintii! Iar daca o afirmi aici, este o dovada a faptului ca ori lucrezi in domeniu si vrei doar sa discreditezi, ori nu lucrezi si vrei acelasi lucru neinformandu-te! In plus, asa cum spuneam si mai devreme, faptul ca toti sunteti ”constanteanul”, ”inspectorul” si mai nu stiu eu cum, denota un singur lucru: ca cel care isi ascunde identitatea nu are ca scop decat sa faca rau!!! Afisati-va identitatea daca stiti ca aveti dreptate, tineti capul sus daca stiti ca aveti dreptate, aveti curajul sa spuneti lucrurile stiindu-se cine sunteti daca aveti dreptate! Pana atunci, ”aprecierile” voastre sunt doar atacuri de neam prost ... Informati-va baieti, informati-va ... si apoi vorbiti! Chiar va invit, oricand doriti, la EVO sa vedem daca ceea ce afirmati este real sau nu, sa facem o comparatie intre produsele si preturile de pe piata! Promit ca rezultatul discutiilor - oricare ar fi el - va fi facut public, si aici si pe profilele de facebook, inclusiv cu fotografiile noastre si ale produselor pe care le testam si le analizam. Promit deasemenea, ca daca veniti si facem acest lucru, chiar daca se va dovedi ca aveti voi dreptate, va voi oferii pizze gratuite tot anul si voua si prietenilor vostri! Doar fiti barbati si aveti curajul unei analize doar pentru ADEVARUL pe care vad ca nu il indragiti.

Adăugat de : constanteanul, 27 mai 2014

Pizza e scumpa , ingredientele nu sunt ok , 3 buc de rucola si alte nimicuri , maninci mai mult coca goala , nu exista o corespondenta intre...