Galerie foto. Praktiker România a redeschis astăzi al 8-lea magazin remodelat, în Constanţa

Galerie foto. Praktiker România a redeschis astăzi al 8-lea magazin remodelat, în Constanța

Ştire online publicată Vineri, 12 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

„Magazinul nostru din Constanța performează foarte bine și acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să îl includ pe lista primelor 10 magazine modernizate din rețeaua Praktiker. Mai mult decât atât, este și magazinul pe care l-am achiziționat recent, prin finanțare CEC Bank, cum este și cazul magazinului din Ploiești, modernizat și redeschis în luna martie. Procesul de modernizare a unităților noastre de vânzare este unul complex și de durată, dar îmi doresc să continui în această direcție și să investesc în toate magazinele Praktiker din România. Obiectivul pentru finalul de an este să ajungem la un număr de 20 de magazine Praktiker modernizate și redeschise”, a declarat Omer Susli, proprietarul Praktiker România.Așa cum este cazul tuturor celorlalte magazine Praktiker din România modernizate, și în cazul magazinului din Constanța reprezentanții companiei au avut în vedere cinci obiective principale, cu impact direct și pozitiv asupra clienților și a experienței lor de cumpărare. În primul rând, s-au orientat spre introducerea unor game noi de produse, potrivite cu așteptările clienților. Sortimentele de produse au fost regândite pentru a le oferi clienților mai multe variante pe fiecare categorie de preț. Noul portofoliu de produse se adresează atât profesioniștilor în amenajări și construcții, cât și clienților beneficiari finali.De asemenea, a fost realizat un concept nou de semnalistică, pentru afișele de orientare în magazin, punctele de informare, afișele ambientale, prețurile produselor și semnalizarea promoțiilor. Toate acestea sunt acum marcate foarte clar, uniform, într-o modalitate care să faciliteze procesul de cumpărare.În plus, a fost gândită o nouă strategie de merchandising, care să fluidizeze procesul de alegere și achiziție. Este vorba despre o nouă aranjare a produselor la raft, conform unor norme, reguli și logici de cumpărare, care să transforme procesul de achiziție într-unul mult mai facil pentru cei care trec pragul magazinului Praktiker modernizat.Mai mult decât atât, au fost realizate puncte de informații locale de vânzare pentru produsele care necesită detalii suplimentare la achiziție, prin intermediul fișei tehnice a fiecărui produs, respectiv a panourilor superioare care se află în topul rafturilor și care conțin specificații tehnice clare, sfaturi și modalitățile de utilizare a produselor, inclusiv recomandarea Praktiker pentru profesioniști și amatori.Pentru a nu afecta vizitatorii magazinului în perioada desfășurării lucrărilor de modernizare, acestea au fost realizate structurat, pe arii și departamente. „Odată cu noul concept de magazin, le aducem clienților noștri din Constanța și promoții atractive. Astfel, pentru orice achiziție făcută în perioada 12 - 16 mai, clienții Praktiker Constanța primesc, sub formă de voucher, o reducere de preț egală cu valoarea TVA-ului de pe bonul fiscal. Reducerea este valabilă în perioada imediat următoare, 17-31.05.2017, pe un singur bon fiscal, și se va aplica sub formă de discount valoric”, a precizat Mirela Ochiana, Marketing Manager Praktiker România.Mai multe informații despre campania „TVA cadou” sunt disponibile în magazin și în regulamentul oficial al campaniei pe www.praktiker.ro.De asemenea, începutul sezonului cald le aduce clienților Praktiker din Constanța multe reduceri și oferte la produsele de sezon și prețuri incredibil de mici. Detaliile sunt disponibile în magazin.