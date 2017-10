Galerie FOTO. Plaja din Mamaia, în pericol. Sezonul estival 2015 ar putea fi compromis

Lucrările de reabilitare a plajei din stațiune sunt întârziate cu aproape un anMinisterul Mediului amenință cu rezilierea contractuluiDeși lupta împotriva eroziunii costiere a pornit aproape în al doisprezecelea ceas, nici acum lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Sunt întârzieri de luni de zile, iar plaja din Mamaia riscă să nu fie gata la începerea sezonului estival.Lucrările de reabilitare și de lărgire a plajelor, demarate cu surle și trâmbițe încă de astă-vară cam bat pasul pe loc. Compania care a câștigat licitația a acumulat întârzieri în execuție de luni de zile și este posibil să nu mai poată să le recupereze niciodată.Văzând că sunt probleme și se întârzie foarte mult, ministrul Mediului, Attila Korodi, a luat situația în propriile mâini și a verificat, personal, de mai multe ori, șantierele unde se fac lucrări. În cursul zilei de ieri, acesta a vizitat din nou plajele din Mamaia și din Constanța, pentru a vedea cu propriii ochi stadiul lucrărilor. Nu a fost mulțumit de ce a găsit la fața locului, a dat termene și a promis că va veni mai des în perioada următoare, pentru controale inopinate.„Am fost să văd personal șantierele. Am reușit să vorbim și cu executanții lucrărilor. Situația nu s-a schimbat radical de la ultima mea vizită, în luna octombrie. Și sunt anumite elemente pe care noi, ca secție de finanțare, nu le putem tolera. Sunt întârzieri majore în proiectul de la Mamaia, realizat de compania austriacă Porr Bau, și întârzieri de două săptămâni la proiectul din Constanța și Eforie, realizat de firma olandeză Van Oord. Voi urmări personal situația în următoarele luni, pentru că termenul este foarte presant și mobilizarea foarte slabă”, a declarat ministrul Attila Korodi.Potrivit acestuia, reprezentanții companiei Van Oord au invocat ca motive pentru întârzieri vremea urâtă din ultima perioadă. Cea mai mare problemă, însă, este în Mamaia, unde Porr Bau invocă probleme birocratice pentru întârzierea de luni de zile.„O întârziere de un an este periculoasă!“În fapt, în Mamaia, acolo unde ar trebui ca, până la începutul sezonului estival 2015, plaja să fie lărgită cu zeci de metri, lucrările ar fi început abia acum o săptămână. În mod normal, acestea trebuiau demarate încă de astă vară. „Am fost nevoiți să recalibrăm schema de protecție costieră, de aceea s-a mai întârziat. Lucrările au început în dreptul Hotelului Venus, în apropiere de pasarelă, în urmă cu șapte zile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Bogdan Mărgineanu, reprezentantul Porr Bau. Acesta susține că există șanse ca plaja să fie gata la30 mai 2015, însă situația la fața locului și întârzierea de luni de zile, îl contrazic. Nici ministrul Mediului nu pare să creadă că firma va reuși să se încadreze în termene, dar se pare că nici nu agreează ideea rezilierii contractului, mai ales că reluarea procedurilor de licitație și atribuire a lucrărilor ar întârzia și mai mult proiectul. „O întârziere de două săptămâni nu este periculoasă, dar de un an da!”, a mai spus Attila Korodi, ieri, la Constanța, promițând că va monitoriza foarte atent situația.Compania austriacă Porr Bau ar trebui să refacă digurile și plaja pe o lungime de aproximativ 1,2 kilometri, de la intrare în Mamaia, în dreptul Hotelului Malibu, până în apropierea pasarelei din zona Cazino. La finalul investiției de peste10 milioane de euro, plaja, care în prezent are aproximativ 20 de metri lățime, ar trebui să se lățească, până la începutul verii, cu peste 100 de metri.