GALERIE FOTO / Mobilizare la Poliția Locală în toate cartierele din Constanța

În cursul zilei de 4 ianuarie, în intervalul orar 10.00-18.00, lucrătorii Direcției Generale Poliția Locală Constanța au organizat și desfășurat o acțiune de prevenire și combatere a fenomenelor antisociale din segmentul stradal de pe raza de competenta a Serviciului Ordine Publică 2, în care 35 de polițiști locali organizați în schimburi au monitorizat intens următoarele zone, piețe și cartiere din municipiul Constanta: Palazu Mare, Dacia, Trocadero, Victoria,Anadalchioi, Tomis Plus, Henri Coandă, Tomis Plus, Campusul Universitar, Eden, Stadion Badea Cartan, Tomis Nord, Tăbăcărie, Parcare Vivo, Parcare City Parc Mall, Tic-Tac, Piața Tomis 3, Piața Ciresica, etc. În cadrul acestei acțiuni s-au înregistrat următoarele rezultate: Au fost aplicate 46 de sanctiuni contravenționale în valoare de 21.100 lei. Dintre acestea, 12 abateri au fost constatate pentru încălcarea Codului Rutier, 2 abateri pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, 5 abateri pentru nerespectarea normelor de curatenie în orașul Constanta, 2 sanctiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor legale ale posesorilor de câini dint-o rasă periculoasă ori agresivă, 13 sanctiuni pentru acte de comert ilicit, 9 abateri legate de neîndeplinirea obligațiilor legale privind domiciliu sau reședința, 3 sanctiuni pentru fumat în spațiu public închis de tip spital sau în scara blocului. Au fost dispuse 10 măsuri complementare de confiscare a sumelor de bani provenite din acte de comert ilicit, dar și a mărfurilor( legume, fructe, articole de îmbrăcăminte, tigari netimbrate, articole de uz casnic) supuse comercializării ilicite.







Au fost verificate 13 autovehicule și aplicate 24 puncte de penalizare în limita competentelor conferite de lege. Au fost legitimate 49 de persoane. 13 persoane au fost conduse la sediul Direcției Generale Politia Locala în vederea stabilirii identității. O persoana minora a fost predată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Totalul sancțiunilor aplicate în cursul zilei de vineri, 4 Ianuarie 2019, a fost de 283 de amenzi, iar valoarea acestora s-a ridicat la suma de 74.815 lei. Actiuni similare se vor derula zilnic, în scopul prevenirii și combaterii fenomenelor antisociale stradale și nu numai.







Pe această cale, solicităm cetățenilor să ne semnaleze orice faptă antisocială care intra in competenta Direcției Generale Politia Locala Constanta la numerele de telefon 0241/484205 sau 0799/606142(WhatsApp), iar dispecerul de serviciu va trimite un echipaj pentru verificarea celor sesizate.