GALERIE FOTO / Mii de persoane, prezente la slujba de Bobotează, la Constanţa

Slujba de Bobotează şi sfinţirea apelor din portul Tomis de către de Înalt Preasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului au strâns laolaltă mii de oameni, în cursul zilei de astăzi. Deşi iniţial se credea că numărul participanţilor va fi de ordinul sutelor, imediat după terminarea slujbei de la catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, numărul acestora a crescut, din ce în ce mai mult, astfel că în Portul Tomis s-au aflat câteva mii de persoane, umăr la umăr, cu sau fără măşti de protecţie.





Atât jandarmii, cât şi poliţiştii au fost prezenţi la faţa locului, încercând să ţină la distanţă credincioşii, toţi dornici de a participa de sfinţirea apelor şi mai ales să-şi ia sticluţele cu agheasmă. Pentru a nu se înghesui prea tare, în port au fost montate garduri, pentru ca oamenii să păstreze distanţa fizică, dar cu toate acestea, credincioşii tot au stat înghesuiţi. Ca în fiecare an, procesiunea a fost extraordinar de frumoasă, iar tradiţionalele care trase de boi şi măgari nu au lipsit din decor. Toate acestea au fost pline cu apă sfinţită şi au plecat din faţa catedralei arhiepiscopale spre Portul Tomis. Pentru că stăteau nemişcaţi de câteva ore, bietele animale şi-au strigat puţin nemulţumirea, în graiul lor, dar apoi s-au potolit şi au parcurs traseul bine stabilit ascultători şi fără a le crea probleme celor din jur. IPS Teodosie a fost dus în port într-o căleaşcă trasă de doi cai, unde a susţinut obişnuita slujbă de Bobotează. Deşi Arhiepiscopul Tomisului estima la începutul săptămânii o prezenţă de circa 10.000 de persoane la ceremonia religioasă, se pare că numărul enoriaşilor prezenţi a fost mult mai mic, comparativ cu anii trecuţi. Aflându-ne încă în plină pandemie de Covid-19, mulţi credincioşi au preferat să rămână acasă. Totuşi, cei mai curajoşi şi-au învins orice teamă şi au participat la această mare sărbătoare ortodoxă. Cu această ocazie, IPS Teodosie a declarat că este convins că după această sărbătoare, luând apă sfinţită, oamenii se vor umple de darul sfinţeniei, iar aceasta va ţine la distanţă de noi bolile, neputinţa, necredinţa, căci şi din necredinţă vine boala, toată frica sau lucrările celui viclean.



„Iubiţi credincioşi, iată-ne, am sfinţit şi anul acesta apa la malul mării. Este sărbătoarea sfinţeniei, ce vine din cer asupra apei, dar şi asupra noastră. Eu nădăjduiesc că această sărbătoare va aduce sărbătoare şi în sufletele noastre pentru că Dumnezeu a văzut râvna dumneavoastră şi sărbătorile niciodată nu pot fi ocolite sau amânate sau restricţionate, că Dumnezeu nu poate fi restricţionat. El este stăpânul vieţii noastre, de aceea noi nădăjduim ca după această sărbătoare, luând apă sfinţită până pe 14 ianuarie, în fiecare dimineaţă, după rugăciune, să vă umpleţi de darul sfinţeniei, să se depărteze de la noi toată boala, toată neputinţa, toată necredinţa, căci şi din necredinţă vine boala, toată frica, toate lucrările celui viclean. Iată am venit aici să ne sfinţim noi, să sfinţim şi marea, care este locul unde toţi oamenii vor să ajungă măcar o dată pe an, mai ales că marea care are şi calităţi vindecătoare pentru cei ce înoată în ea, şi iată apa mării cu sarea ei este vindecătoare trupurilor noastre”, a declarat IPS Teodosie, în Portul Tomis.



Conform tradiţiei, el a aruncat trei cruci în apă, acestea fiind recuperate de trei tineri, despre care a precizat că, în acest fel, ei şi-au făcut vaccinul anti-coronavirus, înotând în mare. Ca de obicei, după terminarea slujbei, oamenii s-au înghesuit pentru a primit sticle cu apă sfinţită.