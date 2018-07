GALERIE FOTO / JUDEŢUL CONSTANŢA ESTE SUB APE. PLOILE AU FĂCUT PRĂPĂD!

La Cernavodă apa a atins un metru! Nici comuna Sarai nu este mai bine. Primarul acestei localități, Dorinela Irimia, a postat, pe pagina sa de Facebook, câteva imagini cu dezastrul lăsat în urmă de ploile torențiale.







"Stimati locuitori,



Orasul Techirghiol a fost prins in avertizarea meteorologica emisa de ANM, de cod portocaliu de precipitatii. In aceste conditii, din cauza nivelului ridicat al apei in zona centrala a orasului s-a luat masura restrictionarii circulatiei. Echipele primariei se afla deja in teren pentru analiza situatiei. Pentru orice alte probleme va rog sa apelati cu incredere la Politia Locala.", scrie, pe pagina sa de Facebook, primarul Soceanu.

Și edilul din Techirghiol, Iulian Constantin Soceanu, a făcut publice imagini cu orașul sub ape: