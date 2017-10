Galerie foto. ÎNCĂ UN SUPERMARKET LA CONSTANŢA! Dispare o parcare imensă de pe strada Eliberării

3

9 Mai 2017

Nu ma intereseaza tema supermarketului... Am fost ieri in Piata Ovidiu....Trist.!...Am crezut ca , la o tripla sarbatoare pentru Romania , vor participa cateva sute de constanteni... Numai copii si cativa pensionari .....Ma bucur ca tinerii scolari traiesc acest timp al libertatii de circulatie libera castigata prin apartenenta la UE....Sper sa inteleaga acest drept si sa lupte pentru pastrarea lui...Eu ( si milioane de varsta mea !) n-aveam dreptul, in tineretea noastra , nici macar la un pasaport ...Si visam sa vizitez Parisul sau Londra !... Iar tinerii de azi ( inclusiv copiii mei !) se duc in Vestul Europei cu buletinul.... Incredibil...Nici in vise nu speram ca voi apuca sa traiesc asa ceva !.... In rest, mi-a placut discursul prefectului. chiar daca l-a citit....In schimb , vicele Consiliului Judetean a fost deplorabil in ... bajbaieli ! Emotia, bat-o vina !... Nota bene pentru amuzantul prezentator, ce aduce ( ca asemanare faciala si exuberanta ! ) cu ( nu demult plecat dintre noi !) , actorul american Gene Wilder... Frumoasa ( desi cam chinuita ! ), desfasurarea artistica....Ce conteaza ca steagul Danemarcei era ... ciudat ( crucea alba pe fond portocaliu in loc de rosu !).... Bine ca n-a fost vreun danez sa remarce ignoranta cadrului didactic , ca nu dau vina pe fetita aceea ...Ne faceam de ras !.... Poate ,anul viitor, vor fi mai multi participanti....Mai ales tineri, viitorul tarii... Chiar daca lehamitea se citeste pe fata multora din celelalte categorii sociale, spiritul patriotic trebuie insuflat tinerei generatii, prin CULTURA si perpetuarea TRADITIILOR noastre culturale . Si cunoasterea si acceptarea acelora din familia europeana ! Oare cum va arata manifestarea de 1 decembrie 2018 la Constanta ?!.... Sper sa fie mai putin trista --- prin participare ! -- decat cea de ieri !....