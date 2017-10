Galerie FOTO. Dezastrul din sudul litoralului! Olimp, staţiunea bălăriilor şi a maidanezilor

10

In vara care a trecut s-a micsorat intr-un mod absolut inadmisibil solarul maritim de la Eforie Nord. Aceasta micsorare a fost facuta de citiva indivizi alcoolici si trintori

In vara care a trecut, Apele Romane au trimis citiva muncitori la Solarul Maritim pentru a pune garduri de stuf. Initiativa a fost buna. Din pacate lucrarea a fost facuta de indivizi alcoolici si trintori. Gardul dinspre Eforie Nord trebuia pus in continuarea gardului de beton care desparte solarul de hotel, dar acesti indivizi l-au pus cu citiva metri mai in interiorul solarului in cel mai stupid mod posibil, micsorind astfel suprafata solarului ! In latura dinspre Eforie Sud, solarul maritim a fost intotdeauna pina la aproximativ 3 metri de dig !!! Cum au procedat? Au luat ca punct de pornire al gardului un gard al unei constructii facute in mod abuziv. Din acel punct au facut gardul pina spre cazemata. In acest fel, niste alcoolici taietori de frunza la ciini au micsorat ENORM suprafata solarului !!! Acesti adoratori ai lui Bachus au procedat asa ptr. ca le-a fost mult mai usor ; in plus, starea de ebrietate nu le permitea sa faca eforturi prea mari. Solarul Maritim are o mare importanta pentru sanatate si reprezinta un element important pentru Eforie. Acest solar este acolo de zeci si zeci de ani si nimeni nu a avut impertinenta sa-l ciunteasca !!! Este ABSOLUT INADMISIBIL ceea ce s-a facut acolo !!! Decit un gard pus in cea mai prost mod posibil, mai bine lipsa. In cazul in care Apele Romane vor considera ca e necesar un gard in jurul Solarului Maritim , presupunem ca de data asta vor trimite oameni care vor respecta intru totul configuratia reala a Solarului si nu vor mai face abuzuri asa cum au facut anul trecut acei adoratori ai lui Bachus.