GALERIE FOTO / De ce nu arată altfel Constanţa… Oare chiar nu se mai poate face nimic la mal de mare?

GALERIE FOTO / De ce nu arată altfel Constanța… Oare chiar nu se mai poate face nimic la mal de mare?

Am călătorit cu toții prin țară, prin lumea largă. Am văzut orașe, mai mici sau mai mari, am văzut cum s-au organizat comunități, cum au administrat banii publici astfel încât imaginea de ansamblu să fie una plăcută ochiului.Revenim din vacanțe plini de energie, dar și cu regretul că orașul nostru a făcut mulți pași înapoi în ultimii ani în ceea ce privește aspectul. Construcțiile haotice, masacrarea spațiilor verzi, retrocedările cu cântec, toate au dus la realitatea pe care o vedem în fiecare zi.Am publicat în edițiile anterioare imagini din Buzău, din Brăila, orașe cu posibilități financiare inferioare Constanței.Prezentăm, în ediția de astăzi, patru fotografii: prima din Sibiu, a doua din Turda, a treia din Sighișoara și a patra din… Ați ghicit - Constanța noastră dragă!Întrebări: Oare în ce oraș v-ar plăcea să trăiți? Oare vom trăi clipa în care și Constanța va arăta și va mirosi altfel? Oare chiar nu se mai poate face nimic la mal de mare?