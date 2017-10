GALERIE FOTO / CUM DAU LOVITURA HOŢII ÎN PARCĂRILE SUBTERANE ALE MALL-URILOR

GALERIE FOTO / CUM DAU LOVITURA HOȚII ÎN PARCĂRILE SUBTERANE ALE MALL-URILOR

Hoții din mașini inventează permanent metode noi de a fura. De ceva timp, metoda preferată de aceștia nu mai este spargerea geamurilor, ci împiedicarea proprietarului de a încuia mașina. Inițial hoții și-au cumpărat telecomenzi cu care blocau încuierea ușilor și acționau în parcările mari din supermarketuri și mall-uri, dar și această metodă nu s-a mai dovedit eficientă după ce oamenii au fost puși în gardă. Mai nou, pândesc mașina și, înainte ca proprietarul să o încuie, deschid o portieră astfel încât aceasta să rămână neblocată, după care acționează nestingheriți, fără să declanșeze vreo alarmă sau să atragă atenția cuiva.Un bucureștean a povestit pe Facebook cum a surprins un presupus hoț care deschisese ușa de la mașină, chiar înainte ca el să apese butonul de blocare a portierelor.Iată pățania omului: „Am intrat la Mall Băneasa în parcarea subterană. Am văzut un loc gol și am parcat cu spatele pentru a-mi fi mai ușor să ies la plecare. În timp ce parcam, am văzut un bărbat care vorbea la telefon de zor, în spate dreapta la vreo doi metri de mașină. Nu l-am băgat în seamă crezând că este de la mașina de alături. Am ieșit din mașină, am trântit portiera după care am aruncat o privire în spate (de obicei nu mă mai uit, dar acum nu știu ce mi-a venit...) și l-am văzut pe respectivul că se depărta de mașina mea (pleca de lânga ușa mea din spate dreapta (în timp ce eu îl văzusem ultima dată la vreo doi metri de mașină). M-am gândit că o fi un nebun care s-a apropiat ca să-mi zgârie portiera (am mai găsit-o zgâriată prin parcări). Ducându-mă să văd, găsesc ușa respectivă deschisă. Bărbatul continua să pretindă că vorbește la telefon (vorbea chiar zgomotos ca să nu pară că s-ar ascunde de ceva). Nu mi-a venit să cred... deci în timp ce eu am trântit portiera mea, el a deschis-o pe cea din spate dreapta, perfect sincronizat. Dacă nu vedeam, urma să închid din telecomandă și să plec, după care el să fure liniștit ce dorea din mașină. La mașina mea dacă o ușa rămâne deschisă, restul se închid normal, cea deschisă rămânând neblocată. Probabil că și la alte mașini este la fel. În fine, am scos telefonul și am început sa-l fotografiez. Când a văzut că-l pozez, a fugit prefăcându-se mai departe că vorbește la telefon (hoț nebun). Am strigat să stea, dar a fugit. L-am surprins totuși înainte de a fugi și îl pun aici. Poate că-l veți întâlni și voi în parcările de la supermaket-uri. Vă rog să dați și voi mai departe ca să afle cât mai mulți de această nouă metodă de a-ți fura din mașină sau mai rău: de a-ți fura mașina cu totul! Eu am avut mare noroc că am fost inspirat să mai privesc o dată înapoi... Baftă și mare grijă când închideți mașina în parcări! Nenorociții sunt printre noi și toată treaba lor este să găsească metode care nouă nici prin cap nu ne trec, pentru a fura”, povestește cetățeanul pățit.