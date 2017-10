Galerie foto / Constănţenii au protestat împotriva legii amnistiei şi graţierii

1

sa facem trotuarul

Se vede nivelul celor care au facut troruarul duminica ,in urmatoarea lozinca:nu gratiere,da scoli si spitale,, Logica ei este darimatoare.ce u or pune minba pe o carte oamenii astia. II mai vad si vecinii si isi schimba parerea despre ei.Protetati ca se darima Cazinoul,ca nu avem un teatru, o sala de sport, ca orasul espe in paragina. Lasati lucrurile care va depasesc pe mina specialistilor. Sa be ocupam de acest oras lasat in parasire. Pentru asta ar trebui iessit in strada.