Galerie foto. CONSTANŢA ANULUI 2017. EDUCAŢIA LASĂ MULT DE DORIT

Festivitate de absolvire

Dragilor! Acesti doctori pe care ii numiti astfel, din batjocura, pe langa faptul ca prin inteligenta si munca celor sase ani, au dobandit un titlu nobil, sunt si fff educati. Educati de oameni. De parinti, profesori, adevarati mentori, oameni de valoare!!! Ceea ce dumneavoastra evidentiati intr.un mod rautacios in aceste fotografii, nu reprezinta altceva decat dezordinea fireasca a unui loc pe care au calcat intre 3000- 5000 oameni. Oameni care au facut parte din absolut toate categoriile sociale. Despre aceasta este vorba ! In plus, va rog sa documentati absolut toate evenimentele numeroase din lume, dupa a caror desfasurare, cam asa sau mai rau, arata locurile cu pricina! Rautatea este la cote majore! Înghețata de dupa festivalul de inghetata din weekend, care era pe asfalt, in dimineata absolvirii de ce nu a fost fotografiata? Niste " doctori imbecili" sunt needucati si fac mizerie. Elita natiunii este rau blamata... insa mediocritatea este mediatizata in sens pozitiv intotdeauna. Atat am avut de spus. Dr. Marilena Mușat, care nu se simte rusinata sub nicio forma pentru astfel de expuneri !