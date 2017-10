Galerie foto. Cel mai mare şi modern heliport din ţară, inaugurat azi, la Constanţa

Galerie foto. Cel mai mare și modern heliport din țară, inaugurat azi, la Constanța

Constanța are cel mai mare și modern heliport din țară, acesta fiind inaugurat în aceste momente. La eveniment este prezent, printre alții, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, doctorul Raed Arafat. Investiția, care a costat un milion de euro, a fost realizată în cartierul Viile Noi, în zona fostei unități militare.Raed Arafat:"Investiția este de circa 950.000 euro. Când am început sa discutăm despre asta, nu s-a părut greu de realizat, dar apoi au apărut parteneri care au ajutat. În această baza vor fi efectuate misiuni pe timp de noapte."Construcția a început în mai 2013.Cristina Schipor, șeful DSPJ: "Mulți au zis că nu vom reuși să îl facem, dar am reușit. Terenul a fost pus la dispoziție de Ministerul Sănătății".Prefectul Constanței, Adrian Nicolaescu: "Este un obiectiv important pentru noi. Ne-am dorit de mult, noi, constănțenii, să avem aici așa ceva. De asemenea, se impune construirea unui spital regional ca să avem la Constanța o bază medicală puternică".