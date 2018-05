GALERIE FOTO / CÂTĂ MIZERIE MÂNCĂM! FABRICĂ DE PÂINE ŞI PRODUSE DE PATISERIE, DIN CONSTANŢA, AMENDATĂ ŞI ÎNCHISĂ!

GALERIE FOTO / CÂTĂ MIZERIE MÂNCĂM! FABRICĂ DE PÂINE ȘI PRODUSE DE PATISERIE, DIN CONSTANȚA, AMENDATĂ ȘI ÎNCHISĂ!

Au fost depistate numeroase nereguli și condiții improprii pentru o unitate de alimentație așa că au dispus închiderea temporară a fabricii și au aplicat o amendă uriașa de 22000 de lei, dar și returul tuturor produselor care ajunseseră deja în magazine.“Totul a început de la niște navete de o curățenie îndoielnică, cu care se transporta pâine, pe care le-am observat într-un supermarket din zona Cet. Și apoi am continuat cu un control la fabrica Balbo. Acolo am găsit deficiențe majore la depozitare, flux tehnologic cu derapaje, materii prime și etichete ce înșeală consumatorul, ambalate cu mâna, fără mănuși, în intrare, în praf. Am închis fabrica aseară, am aplicat 22000 sancțiuni, am dispus oprirea livrărilor și returul loturilor deja vândute!“, a declarat comisarul șef al Comisariatului Județean pt Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu.