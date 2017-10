Galerie FOTO. Când va începe amenajarea şi cum va arăta Parcul Carol

6

E vremea conchistadorilor

Cristofor Columb a avut nevoie de 2 luni si 9 zile ca sa descopere America.La 12 octombrie 1492,Rodrigo de Triana ,un marinar de pe nava Pinta zareste pamantul Americii.Decebal Fagadau a avut nevoie de 14 ani ca sa descopere un petec de verdeata in Constanta.Intr-o zi din vara anului 2013,la ora 2 noaptea,intorcadu-se de la o betie,Decebal Fagadau,un marinar din echipa lui Mazare,zareste niste maracini in centrul istoric al Constantei."Maraciiini....Maidann....! " a srtigat marinarul Fagadau."Ce facem sefu cu pamantul asta,ridicam un cartier rezidential sau punem o floare la mormantul arheologiei ?" a intrebat marinarul.Problema este alta.Incepand din vara anului 2013,Mazare l-a scos pe Fagadau la plimbare.La inceput l-a plimbat in lesa prin Mamaia,acum catelusul lui Mazare zburda liber prin parcurile Constantei.Lasati-l naibii de parc sau de muzeu ca nu despre el este vorba in articol.Asistam la cea mai murdara manipulare a opiniei publice din Constanta.Observati ca despre Mazare se vorbeste mai putin.Acum se pregateste terenul pentru Decebal Fagadau,viitorul primar al Constntei.Putin cate putin Fagadau intra in constientul publicului.Domnilor politicieni din opozitie(daca existati) ati vazut cum se lanseaza un candidat la primarie si cum se face o campanie electorala ascunsa ? In 2016,Decebal Fagadau va fi deja cunoscut,in plus va purta la piept o multime de medalii, ca generalii sovietici.Afacerile pesedeului trebuie sa ramana in Famiglie. Candidatul dreptei politice unde este ?