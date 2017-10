GALERIE FOTO / CÂND NESIMŢIREA ÎNTRECE ORICE LIMITĂ...Şi-au lăsat mormanele de gunoaie la Constanţa, adminstraţia locală strânge după ei

2

Nașpa

Este cam prost articolul autorului: Cuget Liber. Articolul are titlul: „CÂND NESIMȚIREA ÎNTRECE ORICE LIMITĂ...Și-au lăsat mormanele de gunoaie la Constanța” dar in imaginile pe care lea-ti publicat se vede exact opusul. In imagini se vede cum cosurile de gunoi s-au dovedit a fi insuficiente, neincapatoare fiind incarcate pana la refuz de oamenii care nu au vrut sa lase gunoiul imprastiat peste tot. Voi ar trebui sa atrageti atentia autoritatilor care nu pun la dispozitie suficiente cosuri de gunoi...