GALERIE FOTO / CAD FALEZELE DIN EFORIE NORD ŞI EFORIE SUD. Ploile au destabilizat malurile

GALERIE FOTO / CAD FALEZELE DIN EFORIE NORD ȘI EFORIE SUD. Ploile au destabilizat malurile

Cantitatile insemnate de precipitatii care au cazut in ultima perioadă au facut ca procesul de eroziune si alunecare a falezelor din Eforie Nord si Sud, sa reinceapa si sa se accentueze. Tinand cont de aceasta situatie de risc ce depaseste competenta si posibilitatile logistice si financiare ale administratiei publice locale, primarul orasului Eforie, Robert Nicolae Serban, a convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta.In cadrul sedintei, edilul a prezentat situatia din teren, respectiv faptul ca, in acest moment, sunt afectate de alunecari de teren zonele din str. Garii (pe malul Lacului Techirghiol) si faleza din zona Cazino – Capul Turcului ambele din Eforie Sud, dar si Zona Belona – Complex Apolonia din Eforie Nord. Alarmant este faptul ca procesul de alunecare a reinceput intr-o zona in care, cu cativa ani in urma, ABADL, a intervenit, prin lucrari de consolidare (Zona Cazino - Capul Turcului ) si este vizibil de la zi la zi mai mut.Primarul orasului Eforie a subliniat faptul ca zonele afectate de alunecare sunt monitorizate in permanenta. Astazi, edilul, s-a deplasat personal pe strada Garii, unde, a constatat ca surparea strazii a avansat. Mai mult decat atat, a fost dispusa efectuarea unei expertize tehnice. Totodata, Robert Nicolae Serban, a cerut sa se intensifice, mai ales dupa ploi, lucrarile de decolmatare a rigolelor din zonele afectate si sa fie montate panouri de avertizare a pericolului.S-a punctat faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, competența pentru soluționarea acestor probleme nu este a autorităților locale. Din acest motiv, Primaria Eforie revine cu adrese oficiale catre toate institutiile abilitate prin care prezinta complexitatea si gravitatea situatiei din teren si solicita urgent alocarea de resurse tehnice, umane si financiare pentru demararea unor lucrari ample si reale de consolidare a falezelor din orasul Eforie.