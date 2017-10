Galerie FOTO/ Au început lucrările de reabilitare a PENINSULEI CONSTANȚA

Primarul Constanței, Radu Mazăre, a inaugurat astăzi, la Constanța, lucrările de reabilitare a străzilor din Peninsulă. Este vorba despre 21 de artere secundare, pentru care au fost allocate 11 milioane de euro, din fonduri europene. Acesta este cel de-al treilea proiect de anvergură pentru reamenajarea centrului istoric al Constanței.„Ceea ce am inaugurat astăzi este lansarea lucrărilor la Proiectul de amenajare urbanistică a tramei stradale și zonelor adiacente din centrul vechi al Constanței, în valoarea de 47.806.832,29 lei din care contribuția UE este de peste 30 milioane de lei, cea a Guvernului de 6.777.000 lei, iar a beneficiarului - 10.178.160,80 lei. Trebuie remarcat că acest amplu program de reabilitare a peninsulei constănțene are o valoare totală de peste 21 milioane de euro și la asta se vor mai adăuga alte 11 milioane de euro pentru realizarea șoselei de coastă ce pleacă din Portul Tomis până la Mamaia și unde vom începe lucrările în această vară, plus alte 10 milioane de euro pentru reabilitarea Cazinoului. Totul pe fonduri europene”, a declarat Mazăre.Viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău a precizat că în cadrul proiectului vor fi reabilitate și pavate cu granit 21 de străzi din centrul istoric, ce vor fi dotate cu mobilier stradal și stâlpi de iluminat public din fontă, dotările urbanistice fiind personalizate în stilul epocii interbelice. Întreaga zonă va fi amenajată în special pentru traficul pietonal, fără parcări auto și fără trotuare.