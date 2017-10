Galerie foto. A ÎNCEPUT NEBUNIA "NEVERSEA"! COZI KILOMETRICE PE PLAJA DIN CONSTANŢA

10

Mamaia, incotro ?

La Mamaia se construieste prea mult ! Consecinte: -Foarte multe apartamente in dezvoltare nu vor fi vandute usor si repede , datorita ofertei prea mari si prea variate; -Pentru ca se construieste haotic , este dificila constructia unei infrastructuri coerente care sa le deserveasca; -Daca nu se asteapta finalizarea tuturor constructiilor incepute si gasirea de solutii pentru cele care nu mai pot fi finalizate, este inutil sa se mai elibereze alte autorizatii de construire ; -Sunt deja prea multe "ruine" de magazine , vile si hoteluri in centrul Mamaiei , care cu greu isi vor gasi un investitor sa le resusciteze; -Valoarea statiunii va scadea constant cu fiecare apartament , casa sau bloc , neexploatate eficient (fara sa amintim ruinele!). -Ok. Poti sa acoperi cu un banner o ruina , dar nici o statiune de bannere nu valoreaza prea mult.Proprietarii ar trebui obligati sa ingrijeasca fatadele cladirilor si terenurile in proprietate , chiar daca nu le exploateaza. -Constructiile din Mamaia Nord ar fi trebuit sa fie proiectate de municipalitate in cadrul unui proiect zonal de dezvoltare, dezvoltatorii trebuind sa respecte intocmai proiectele; -Dezvoltatorii ar trebui sa se uneasca pentru proiecte ample , serioase si nu se intreaca in cladiri fistichii cu vedere la lac si drum , bune de umplut 4 weekend-uri pe an. -Acum sunt ceva premise sa creasca numarul de turisti straini , problema e daca se vor mai intoarce..Nu poti caza turisti pe camp , indiferent de gradul de finisare interioara si sa speri ca se vor mai intoarce sau ca nu vor povesti ce au vazut. E plina lumea de mari si oceane..Mai bine nu-i primesti pana nu e gata si trotuarul , strada , spatiul verde , magazinul s.a. -Serviciile turistice oferite de proprietari nepriceputi vor arunca renumele statiunii in derizoriu. -Lipsa de adresabilitate , nementinerea unei linii tematice , iesirea din brand , amatorismul , neseriozitatea , sunt motive serioase pentru esecul zonei . -Pe termen lung va pierde toata lumea si vor castiga bulgarii. Chiar daca vor fi probleme pentru investitori , decat sa transformi o statiune cu personalitate disticta acum , intr-o groapa de ruine in cativa ani si sa piarda toti , mai bine astepti pana vine vremea potrivita sa construiesti.