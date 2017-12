Gala Voluntarilor Constanţa 2017. "Sărbătorim spiritul voluntariatului!"

Gala Voluntarilor Constanța 2017. "Sărbătorim spiritul voluntariatului!"

Pavilionul Expozițional Constanța va găzdui, astăzi, începând cu ora 17.00, Gala Voluntarilor Constanța 2017. Evenimentul anual de celebrare a voluntariatului va reuni douăzeci și două de asociații și fundații locale, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, instituții de învățământ din județ, autorități, companii, parteneri străini, sute de voluntari de toate vârstele.„Anul acesta, evenimentul are un alt format, eliminându-se competiția, astfel încât să se sărbătorească spiritul voluntariatului plecând de la premisa că fiecare voluntar este important în tot ceea ce face! Un număr de 173 de premii vor pleca către voluntarii propuși de către ONG-urile participante, la secțiunile: Viitori voluntari, copii care fac voluntariat, cu vârsta cuprinsă între 5 - 14 ani, voluntarul junior, voluntarul senior, voluntarul străin, coordonatorul de voluntari, unitatea de învățământ cea mai implicată, compania anului, jurnaliști care au promovat inițiativele de voluntariat”, explică directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, Mariana Solomon.De asemenea, vor fi oferite și două premii speciale: Premiul pentru progres în buna practică a certificării competențelor dobândite în contextul nonformal al voluntariatului acordat de Centrul Regional de Resurse pentru Organizațiile Neguvernamentale CENTRAS Constanța și „Trofeul Prieteniei”, care ajunge la trei organizații din străinătate pentru buna colaborare cu organizații locale. Scurte momente artistice vor înveseli atmosfera între momentele de premiere.ONG-urile participante sunt: Asociația Împreună pentru Viitor Constanța - coordonatorul evenimentului, organizația nonguvernamentală ecologistă Mare Nostrum, Fundația „Giovanni Bosco”, Centrul de Zi „Arca” pentru persoane cu dizabilități, Asociația pentru Promovarea Educației Creativ-Ecologice și Abilităților Inovative, ADAPTO - Asociația pentru Promovarea Egalității între Tineri, Asociația Civilă de Prim Ajutor și Intervenție la Dezastru, Grupul Local de Tineret Constanța, Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului - Filiala Constanța, Asociația Logopezilor din România Filiala Constanța, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, subfiliala Mangalia, Centrul Regional de Resurse pentru Organizațiile Neguvernamentale CENTRAS Constanța, Asociația de Caritate din Armata Română „Camarazii”, Asociația copiilor și tinerilor cu diabet din județul Constanța „Sweet Land”, Centrul de Resurse Educaționale și Psihologice Constanța, Asociația Sport pentru Sănătate Constanța, Asociația Together Everyone Achieves More, Asociația United Hands România, Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, Asociația Psihologilor și Psihopedagogilor „Procivitas”, Aiesec Constanța, Asociația Nevăzătorilor din Romania - Filiala Regională Constanța - Tulcea.