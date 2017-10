Gala turismului românesc, vineri, la Bucureşti

Gala turismului românesc, vineri, la București

Vineri, pe 13 martie, la București, va avea loc Gala turismului. Evenimentul se desfășoară sub patronajul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului și este considerat unul reprezentații pentru industria turismului românesc, ce își dorește să susțină promovarea și dezvoltarea industriei turistice din România.În cadrul acestei ediții speciale, vor fi premiate cele mai reprezentative locații turistice din România, conform nominalizărilor pe care Asociațiile de Promovare și Dezvoltare a Turismului din România, precum și patronatele și federațiile partenere din industrie le-au făcut.„Premiem pentru al cincilea an consecutiv destinațiile românești și locațiile turistice de excelență din România. În premieră, în acest an vom premia și operatori de turism internaționali, din țările pe care le considerăm piețe strategice pentru atragerea de turiști străini în România, și anume Israel și Moldova, pentru eforturile pe care aceștia le fac pentru a promova destinațiile românești și pentru a atrage mai mulți turiști străini în România. Vom avea alături de noi întreaga industrie turistică din România și vom afla împreună cine sunt laureații Galei Turismului 2015. Turismul românesc are nevoie de cât mai multe evenimente, care să pună în lumină și în valoare destinațiile românești“, a declarat Corina Martin, președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România.