Fundă umană în memoria victimelor răpuse de SIDA

La început au numit-o boala secolului, apoi s-au chinuit să găsească un leac și, deocamdată, au reușit să facă doar un vaccin, în față de teste. SIDA este o realitate, ucide mii de oameni în fiecare an, iar virusul nemilos condamnă alte mii de oameni la o viață de coșmar. 1 decembrie este Ziua Mondială de Luptă Împotriva SIDA. Cu acest prilej, Fundația Alături de Voi România a comemorat, vineri, la Constanța, victimele bolii secolului și a încercat să atragă atenția asupra pericolului de infectare cu HIV. Sute de tineri voluntari și-au dat întâlnire pe platoul din fața City Park Mall. Îmbrăcați în roșu, ei au format o fundă umană și au aprins lumânări în memoria victimelor SIDA. Evenimentul s-a desfășurat sub mesajul „Deschide-ți inima! Sunt la fel ca tine!“, de solidaritate cu persoanele infectate cu HIV în lupta lor de a avea o viață normală. „Ziua Mondială de Luptă Anti SIDA este o zi de maximă încărcătură emoțională, o zi pe care o dedicăm celor care astăzi nu mai sunt printre noi, celor 23 de milioane de oameni din întreaga lume care au decedat din cauze legate de SIDA. Purtăm fundiță roșie în piept, în primul rând, în memoria acestora, dar și din dorința de a ne solidariza cu persoanele infectate HIV și împreună să transmitem într-un singur glas, invitația la acțiuni comune de acceptare și non-discriminarea a acestor persoane”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mirela Ivan, directorul centrului Constanța „Alături de Voi”. Fundița roșie este simbolul speranței. Culoarea roșie semnifică sângele, iar forma panglicii reprezintă infinitul care a fost întrerupt. 58 de cazuri depistate în 2009 În județul Constanța sunt, în prezent, sub supraveghere medicală, 840 de pacienți seropozitivi. „710 dintre persoanele respective urmează terapie strictă, sunt văzute lunar de medici, restul de 130 de persoane sunt consultați periodic și primesc tratamentul necesar”, a precizat dr. Roxana Cernat, de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Potrivit acesteia, în anul 2.009 au fost depistate 58 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul HIV. „Din păcate, acestea sunt cazuri de tineri născuți în anii 1987, 1988, 1989 și infectați de foarte mulți ani, dar care sunt diagnosticați abia acum. Aceștia au deja boli foarte grave și se luptă acum să supraviețuiască. Noi suntem la dispoziția lor și le oferim, pe lângă tratament, asistență socială, consultanță juridică și sprijin psihologic”, a mai adăugat dr. Roxana Cernat. Centru de testare HIV rapidă și gratuită Tocmai de aceea este foarte importat ca tinerii să cunoască foarte bine pericolele SIDA și să știe să se ferească de infectarea cu HIV. „Încercăm să pătrundem foarte mult în unitățile de învățământ și să-i facem pe copii să înțeleagă că singura metodă eficientă de combatere a virusului HIV este prevenția. Trebuie să știe cum se pot proteja”, a completat medicul. Aceeași idee o susține și Fundația Baylor Marea Neagră care își dirijează toată activitatea cu scopul prevenirii transmiterii infecției cu HIV. Instituția a deschis la Constanța un centru de Consiliere și Testare Rapidă. „Orice persoană minoră sau majoră poate face testul gratuit și, în numai 15 mi-nute, va primi rezultatul, care este confidențial. Cercetătorii au constatat că epidemia de SIDA evo-luează și tocmai de aceea programele de sănătate din întreaga lume au rolul de a limita răspândirea virusului. Dacă în anii anteriori în sud-estul Europei și în Asia centrală transmiterea se făcea pe calea drogurilor injectabile, în prezent, transmiterea se face în principal pe cale sexuală, la partenerii persoanelor care își injectează droguri. Cifrele arată că infecția cu HIV este o problemă reală, dar implicarea tuturor poate duce la controlul epidemiei”, a explicat Nicoleta Iacob, repre-zentant al Fundației Baylor Marea Neagră.