Funcționar demis de ministrul Bodog: "Toată ziua postează bancuri pe Facebook"

Ştire online publicată Marţi, 01 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Întrebat dacă prin demiterea șefilor direcțiilor de sănătate publică din cinci județe a fost rezolvată problema vaccinării, ministrul a spus că sunt unele direcții de sănătate pline de oameni care nu își fac treaba.„Sunt unele DSP-uri pline de oameni care nu își fac treaba. La trei-patru zile după demiterea celor zece directori executivi și adjuncți, m-a sunat un șef de direcție și mi-a spus că au fost vaccinați toți copiii catagrafiați. Deci se poate, dacă vrei”, a susținut ministrul Sănătății.El a mai spus că a trimis o echipă a Corpului de control în Caraș-Severin - județ în care au fost peste 1.110 cazuri de rujeolă și trei decese - întrucât directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică refuză să demisioneze pe motiv că nu are nicio vină.De asemenea, ministrul Sănătății a anunțat că o va demite pe directoarea adjunctă a Direcției de Sănătate Publică Botoșani, care stă toată ziua pe Faceboook:„O altă demitere va fi aceea a directoarei adjuncte a Direcției de Sănătate Publică Botoșani (Laura Acatrinei - n.r.), care în timpul serviciului, în loc să facă promovarea vaccinării, stă pe Facebook și postează bancuri. Dar asta ține de conștiința fiecăruia dintre noi”, a spus el.Laura Acatrinei, medic epidemiolog, este director adjunct la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Botoșani din luna aprilie a acestui an, după ce postul nu a mai fost ocupat mai bine de patru ani. Laurei Acatrinei a fost numită interimar.Ultima postare pe Facebook a Laurei Acatrinei este de vineri, ora 16.44, când aceasta a postat un banc. În aceeași zi, directorul adjunct al DSP Botoșani are cel puțin 14 postări, majoritatea bancuri și citate celebre, la interval de 1-2 minute, scrie digi24.ro