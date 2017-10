Fumatul poate provoca decesul prematur

La ora actuală, fumatul se află pe primul loc în categoria cauzelor de deces prematur, pentru că provoacă și favorizează nenumărate boli.Grupul RespiRO care își desfășoară activitatea sub egida Societății Naționale de Medicina Familiei și a Centrului Național de Studii pentru Medicina Familiei a răspuns afirmativ invitației International Primary Care Respiratory Group (IPCRG), la care este afiliat, de a participa la alcătuirea unui proiect având ca țintă instruirea medicilor formatori MF, apoi a medicilor de familie din toată țara, pentru ca mesajul “Stop Fumat” să ajungă într-un final cât mai coerent și eficient la pacientul fumător.Proiectul care a câștigat grantul oferit de Global Bridges cuprinde trei etape.Prima etapă s-a derulat în primăvara acestui an, când patru medici formatori din cadrul Grupului RespiRO au fost instruiți de experți internaționali. În a doua etapă a proiectului, cei patru membrii ai Grupului RespiRO au dezvoltat un pachet educațional bazat pe soluțiile dovedite eficiente, pe care l-au prezentat medicilor instructori formatori de medicina familiei din toată țara, într-un atelier de lucru care s-a desfășurat în perioada 13 și 15 octombrie, la București.“Noi am optat pentru o instruire comprehensivă, sfatul minimal extins, adică sfatul minimal, tratament farmacologic și suport comportamental, în ideea că deocamdată, în România, centrele specializate cărora s-ar putea adresa un pacient fumător sunt puține și aproape inexistente în mediul rural. La instruire au venit colegi din toată țara, din Iași, Timiș, Arad, Hunedoara, Călărași, Teleorman, Prahova sau Alba”, a declarat dr. Catalina Panaitescu, coordonator Grup RespirRO – SNMF , unul dintre medicii formatori care a instruit alți medici formatori în cadrul acestui proiect.În cea de-a treia etapă a proiectului, medicii formatori instruiți în week-end-ul trecut la București de către membrii Grupului RespiRO, urmează să instruiască, la rândul lor, alți medici de familie din toată țara, care pot ajuta pacienții fumători să renunțe la acest obicei nociv. “Luând în considerare prevalența fumatului în România și o medie de 1.600 de pacienți înscriși la un medic de familie, se estimează că numărul de pacienți care vor beneficia de pe urma proiectului ar putea fi de ordinul zecilor de mii. Acest suport care va fi oferit fumătorilor se va face într-un stil structurat, dovedit eficient. Sfatul minimal este cea mai simplă măsură care poate fi aplicată la nivel individual, dar care are un impact maxim la nivel de sănătate publică”, a mai precizat medicul Catalina Panaitescu.