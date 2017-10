Fructe şi legume dobrogene în toate magazinele Carrefour din ţară

Fructe și legume dobrogene în toate magazinele Carrefour din țară

În magazinele Carrefour din toată țara, clienții pot găsi zilnic cele mai proaspete legume și fructe, aduse direct din grădinile producătorilor români. Pentru a putea oferi gustul autentic românesc al produselor de calitate, Carrefour România a dezvoltat în ultimii 14 ani parteneriate solide cu peste 340 de fermieri din toate regiunile țării. În plus, pe rafturile magazinelor ajunge 100 la sută din producția lor la prețuri avantajoase și pentru cumpărători și pentru fermieri. În acest context, în perioada 23 iunie - 13 iulie, Carrefour România își propune să evidențieze importanța acestui parteneriat cu agricultorii locali, oferind astfel un suport în plus acestora.Florin Stoian, din județul Constanța, este unul dintre producătorii români cu care Carrefour colaborează din 2007. Legumele cultivate de acesta se pot găsi proaspete în magazinele Carrefour.„Ferma Stoian are o colaborare veche de nouă ani cu Carrefour, alături de care a crescut și s-a dezvoltat în timp. Aici facem agricultură convențională, ferma noastră fiind certificată pentru bunele practici, urmărind cu atenție și făcând analize periodice pentru ca produsele să păstreze gustul și savoarea legumelor de odinioară. Prin parteneriatul cu Carrefour, Ferma Stoian a avut oportunitatea de a aduce pe mesele românilor din toată țara legume sănătoase, de unde și motto-ul fermei «Legume sănătoase într-un corp sănătos»”, spune Florin Stoian, administratorul Fermei Stoian și cel care a preluat frâiele afacerii după ce tatăl său, Vasile Stoian, a pus bazele fermei.Apel către producătorii româniÎn cadrul unui demers început în 2014, Carrefour România a lansat treptat trei apeluri către producătorii români de legume și fructe cu focus pe anumite zone ale țării (Iași, Cluj, Focșani, Oradea, Sibiu, Drobeta-Turnu Severin) pentru a consolida o rețea solidă de colaboratori pe care să îi sprijine și cu care să lucreze în mod constant și pe termen lung într-o relație mutual avantajoasă.„Vrem să le oferim clienților noștri posibilitatea de a alege dintr-o gamă cât mai variată de produse românești și, totodată, să îi susținem pe producătorii locali să se dezvolte prin crearea de parteneriate sustenabile cu Carrefour. Suntem conștienți de importanța promovării consumului de produse românești și de aceea încercăm să construim de peste 14 ani relații de lungă durată cu fermierii locali. În acest fel, susținem economia locală și stimulăm crearea de locuri de muncă în diverse zone ale țării”, declară Andreea Mihai, director de Marketing&Comunicare, PR&Solidaritate, Dinamică Comercială&Pricing Carrefour România.