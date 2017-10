Frânturi dintr-o viață zbuciumată. La 87 de ani, scrie cărţi şi se contrazice cu istoricii vremii

Frânturi dintr-o viață zbuciumată. La 87 de ani, scrie cărți și se contrazice cu istoricii vremii

Deși se apropie ușor-ușor de 90 de ani, Iulius Predușel este un bătrânel simpatic, care își canalizează zi de zi energia pentru a scrie cărți de istorie. Fost grănicer și lucrător în turism, bătrânelul este pasionat de istorie și mai ales de perioada din timpul Primului Război Mondial, deși el însuși a trăit chinul și a îndurat corvoada anilor din cel de-al Doilea Război Mondial.Pensionarul își amintește și acum cu o precizie uimitoare firul evenimentelor din acea perioadă, istorioare povestite de tatăl său, participant direct la război. Ascensiunea hitlerismului, cu ocuparea a numeroase teritorii, războiul cu polonezii, deplasările pe care le făcea până la Negru Vodă, doar pentru a căra nutrețul la oi, sunt doar o parte dintre amintirile lui.Pensionarul își amintește și acum că părintele său a luptat în 1917 în mare bătălie de la Oituz, iar în toamna lui 1918 a început paza pe malurile Nistrului, la Hotin. Apoi, în 1941, Iulius Predușel avea doar 11 ani, dar rememorează cu mare exactitate momentele când a văzut cu proprii ochi cum se scufunda vasul Struma. Apoi, mai târziu a apărut distrugătorul Moskva. „Mai era un pic și apunea soarele, când am văzut cum un marinar a fost recuperat din apă după două zile, dar toate acestea s-au întâmplat la data de 26 iunie 1940 și nu în 1941 cum am văzut în emisiunile televizate”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Iulius Predușel.Bătrânelul spune că primele clase primare le-a urmat în Bulgaria și apoi a ajuns la Constanța, unde a absolvit Liceul Comercial. „Pe vremea mea, se făcea școală cu adevărat. Spre exemplu, când am dat eu admiterea, erau 5.000 de candidați pe 20 de locuri, nu ca acum. După probele eliminatorii, am rămas, în primă fază 1.700, iar după proba orală, 200”, a mai spus el. Desigur, și atunci elevii plecau de pe băncile școlii cu râie și păduchi și de aceste probleme nu a scăpat nici junele Predușel.Mai târziu, a urmat cursurile școlii de ofițeri la MAI și a decis să lucreze la grăniceri în Constanța. În 1959, însă, i s-a furat un document strict secret, a fost concediat și condamnat la un an de închisoare. După ce s-a pensionat, vârstnicul și-a dedicat viața lecturii și a decis să scrie o mulțime de cărți. Ultima dintre acestea a lansat-o chiar săptămâna aceasta. „Istoria Dobrogei- Dobrogea preistorică de la începuturi, până la epoca fierului” este o lucrare care arată cum Dobrogea, parte a României a constituit matca civilizației umane și care au fost făuritorii acesteia. Nefiind de acord cu prezentarea culturii Hamangia ca inspirație și influență, autorul aduce contra-argumente bine documentate, care nu pot fi ignorate. Celelalte patru volume publicate se intitulează „Istoria Dobrogei”, „România în primul război mondial”, „Antologia poeziei românești din primul război mondial”, „Istorisiri din primul război mondial”- o cercetare floristică în „Rezervația Alah-Bair” din comunca Crucea, județul Constanța.Se pare că, în ultima sa lucrare, Iulius Predușel ajunge la concluzii diferite de cele ale specialiștilor în istorie și arheologie, prezentând analize proprii și formulându-și propriile puncte de vedere. Cu toate că fostul grănicer nu are studii superioare, nu are pretenții de istoric, ci este un autodidact care a abordat biologia, făcând o cercetare floristică și în rezervația Allah-Bair.Ca planuri de viitor, octogenarul vrea să continue să scrie și speră să reușească să publice volumul III al cărții Dobrogea romană.