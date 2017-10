FOTO-VIDEO / Dragobetele, sărbătorit la Constanţa! 400 de baloane lansate pe faleză, la Cazino

2

INCA O SARBATOARE COMERCIALA FARA NICIO LEGATURA CU TRADITIILE NOASTRE

DIN CE IN CE MAI DES ,MANIFESTARI DE TOT FELUL SI OCAZII SE FAC IN FATA RUINEI RAPOSATULUI CAZINO. ASTA ESTE SIMBOLUL DRAGOSTEI ROMANILOR, O RUINA. PROSTILOR CARE NU AU SESIZAT ,CARE PARTICIPA CA OILE ACOLO UNDE-I MANA CIOBANUL LE UREZ O DRAGOSTE CARE SA ARATE CA EDIFICIUL POMENIT. O RUINA, FOSTA EMBLEMA A ORASULUI TRANSFORMAT IN CACASTOARE PT PESCARUSI, PORUMBEI, MAIDANEZI SI ALTE SIMBOLURI ACTUALE.