FOTO. Uite cum ne păcălesc la cântar angajaţii supermarketurilor!

FOTO. Uite cum ne păcălesc la cântar angajații supermarketurilor!

Ştire online publicată Duminică, 21 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În ultimul an lanțurile de supermarketuri au început să încaseze amenzi pentru etichetarea incorectă și păcălirea clienților. Dacă mai aveați dubii legate de corectitudinea sau marea atenție cu care ne tratează angajații supermarketurilor, avem dovada cum stau lucrurile în realitate, scrie libertatea.roUn cititor a trimis la redacția Libertatea două fotografii surprinse la raftul de lactate al unui supermarket din buricul Capitalei. ”Voiam să îmi cumpăr un kilogram de brânză, iar când am pus mana pe o bucată care se vedea că fusese ambalată și etichetată la ei, am avut un șoc! Scria pe ea pastramă de porc, iar ca bani, diferența era uriașă! Dacă nu mă uitam la etichetă îmi luam o mare țeapă!”, a scris bărbatul. Din imaginile alăturate reiese că etichetarea produsului a fost făcută greșit! Brânza din lapte de bivoliță, care costa 26,79 lei/kilogramul, fusese ”scumpită” din greșeală. Angajatul magazinului care se ocupă de cântărire și etichetare i-a lipit o hârtie pe care scria ”pastramă de porc”. Nu știm câți cumpărători au fost țepuiți astfel, dar vă dăm un sfat: uitați-vă cu mare atenție la tot ce puneți în coș!