Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la un an de închisoare

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat în cursul zilei de joi, 30 septembrie, la un an de închisoare cu executare. Acesta a fost găsit vinovat de finanţare ilegală a campaniei sale prezidenţiale din 2012, în dodarul ”Bygmalion”, în care parchetul a cerut să fie condamnat un an de închisoare, dintre care şase luni cu suspendare, relatează AFP. Pedeapasa urmează să fie ispăşită în arest la domiciliu, sub supraveghere electronic, a anunţat tribunalul.Această nouă condamnare intervine la şapte luni după ce fostul şef de stat a fost condamnat cu privire la corupţie în dosarul ”interceptărilor”. Fostul şef de stat a fost condamnat în dosarul ”interceptărilor” la trei ani de închisoare - dintre care unul cu executare -, cu prvire la corupţie şi trafic de influenţă, însă a făcut apel împotriva hotărârii judecătoreşti.