Fosta bază RATC de pe strada Soveja, transformată în cel mai nou şi modern mall al Constanţei

mall, pasarele si maidanezi

domnule primar , de 12 ani ne musca cainii pe strazile constantei. ce folos ca mai apare cate o pasarela, cate un mall sau cate un girator . vreau sa ma plimb cu copii mei intr-un oras fara caini vagabonzi. se pare ca asta este limita putintei voastre de pustani teribilisti la 45 ani. nu aveti in cap decat masini scumpe, minore, spagi si mall-uri,. orasul are parcurile distruse de biserici si mall-uri, nu are piste de biciclete si nici macar trotuare decente. rusine fariseilor...