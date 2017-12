Fost comandant de navă: "După 36 ani de cotizare, 23 ani efectiv pe mare - pensie 1.000 de lei fix!!!"

Articolele „Am fost aruncați în cea mai mare mizerie socială, nu avem bani nici de medicamente!” și „Impozit pe veniturile marinarilor? Prin furtună treci cu tot echipajul, nu doar cu brevetații!”, publicate în edițiile online de săptămâna trecută a ziarului „Cuget Liber”, pornite de la declarațiile fostului comandant de cursă lungă Stelian Ursu, care deplânge situația dramatică prin care trec mulți foști marinari cu funcții de comandă din Marina Comercială, au generat o multitudine de comentarii.În ediția de astăzi, prezentăm trei puncte de vedere diferite: al unui fost comandant de navă, care are pensie de fix 1.000 de lei, al unui navigator care susține că fiecare marinar trebuie să aibă grijă de pensia lui, dar și al unui marinar care crede că cea mai bună soluție este să se pună batista pe țambal, subiectul fiind mult prea sensibil.Redăm, în rândurile următoare, comentariile cititorilor noștri.: „După 36 ani de cotizare, 23 ani efectiv pe mare, comandant - pensie o mie de lei fix!!! Am adus mulți bani țării și cred că meritam mai mult... Pentru cunoscători, am fost comandantul navei Moldovița, cu 78 de blak out-uri și șeful mecanic a făcut infarct, a avut noroc și a fost salvat...” O pensie jenant de mică, mai ales dacă ținem cont de funcția deținută mai bine de două decenii. „Mai mult are un plutonier care număra izmene în magazia unității”, este de părere: „În principiu, dacă se contribuie, trebuie înregistrat undeva... Apoi, trebuie asigurate condiții de spitalizare (în cazuri de sinistru) la nivelul acestor contribuții... În același timp, salariile sunt deja impozitate pe la greci și alte nații europene... Cred că fiecare navigator trebuie să aibă grijă fiecare de pensia lui, prin sistemele private”.: „Ar fi de folos să nu se mai comenteze în public despre navigatori, venituri și altele asemenea. Fiecare să facă ce știe, sistemul este ăsta care este și nu aici se poate schimba ceva, dar idei de a îi căpăci pe toți se pot lua din aceste comentarii. Opinia publică nu ne este favorabilă în acest context și de aceea reținerea în a mai comenta despre unii sau despre alții ar fi foarte folositoare. Nu în public se rezolvă ceva, asta dacă se pot rezolva vreodată aceste probleme”.XXX„Sistemul pensiilor publice bazate pe punctaj ne-a aruncat în cea mai mare mizerie socială, fără posibilități de supraviețuire, nici chiar medicamentele necesare nu le putem procura!”.Aceasta este declarația terifiantă a comandantul de cursă lungă Stelian Ursu, făcută în timpul întrunii de la București, la care au participat o delegație a Ligii Navale Române, alcătuită din comandanții de nave maritime Stelian Ursu, Mircea Bulgăr și Cherim Nejmedin, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale și deputatul George Vișan.Subiectul discuțiilor a fost revizuirea legislației pensiilor în domeniul naval, precum și