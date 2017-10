Fost administrator de bloc, dat în judecată pentru delapidare

Asociația de proprietari 403 din Constanța, de pe Bulevardul Aurel Vlaicu, este liderul în materie de datornici și datorii. Debitul față de RADET depășește 250.000 lei, la care se adaugă penalități în jur de 427.000 lei. În total, asta înseamnă 677.000 lei, bani care ar fi trebuit să ajungă la RADET, dar nu au mai ajuns. Președintele asociației dă vina pe fostul administrator, Nicolae Virgil Ciulea. El a fost trimis în judecată pentru delapidare de fonduri. „Este vorba de o datorie veche, de peste 100.000 lei, din 2002-2004, care a crescut între timp. Era vremea când administrator la noi era Ciulea. El a început cu o datorie de 60.000 lei, numai de la blocurile B5 și B6, din cauză că situația restanțierilor nu a fost predată corect. Le spunea oamenilor că sunt la zi cu plata când, de fapt, ei aveau datorii de câteva milioane. Nu știu de ce făcea asta, dar, vedeți, tot noi suportăm și acum, după atâta timp, datoriile”, ne-a spus Eleonora Constantin, președintele Asociației de Proprietari 403. De-a lungul timpului, s-au făcut trei expertize contabile ale situației controversate de la 403: una cerută de fostul administrator, una de actualul președinte și una de Parchetul Constanța. În patru ani, s-au pierdut peste 670.000 lei Toate expertizele au scos în evidență datoriile uriașe pe care, se pare, administratorul „uitase” să le plătească la regiile constănțene. „Tot noi am plătit și expertizele contabile, și avocații. El (n.red. fostul administrator) a ridicat din umeri, ca și când nu ar fi știut despre ce este vorba. A negat totul, nici măcar acum, după ani și ani, nu recunoaște”, a explicat femeia. Între 2001 și 2004, banii au început să dispară, încet - încet. Gravele greșeli pe care fostul administrator le-a comis au dus, în timp, la înrăutățirea situației actuale. Din februarie 2004, a preluat conducerea Eleonora Constantin, care a încercat, pe toate căile posibile, să încerce să echilibreze situația datoriilor uriașe care îi rămăseseră „moștenire”. „Ne cunoaștem situația, am fost și la RADET să le explicăm ce se întâmplă. Le-am spus că datoria enormă pe care încă o plătim acum nu este a noastră, ci mare parte vine din partea blocului B10, unde locuiește și administratorul. Noi am vrut să ne separăm, să ne facem propria asociație, dar, din cauza procesului pe care l-a intentat RADET împotriva noastră, nu avem voie să facem acest lucru. Abia după plata integrală a datoriei față de regie ne vom putea separa de ei și ne vom administra singuri”, a adăugat președintele asociației. Nici față de RAJA nu a fost situația întotdeauna bună. Tot în 2004, în decembrie, s-a descoperit că asociația datora regiei suma de 40.000 lei, motiv pentru care regia a sistat furnizarea apei curente timp de o lună. „Atunci am încheiat o minută cu ei, am pus mână de la mână și am strâns, toți proprietarii, cei 40.000 pe care trebuia să-i dăm pentru a putea beneficia de apă curentă. Am făcut un efort atunci, dar acum, când e vorba de o sumă atât de mare, nu știu cum o să facem. Nimeni nu e de acord să plătească în jur de 3.000 lei de familie”, ne-a mărturisit femeia. O ultimă speranță rămâne Cu toate că datoriile persistă, RADET nu a oprit furnizarea căldurii, iar datoria veche se va plăti eșalonat. „Le-am spus că nu ni se pare normal să suportăm noi haosul creat de fostul administrator. Atâta timp cât noi suntem cu plata la zi, de ce să nu avem căldură din cauza situației de acum câțiva ani?”, se întreabă Eleonora Constantin. Am reușit să stăm de vorbă cu câțiva locatari care, deși nu aveau datorii, ne-au dat câteva detalii despre situația creată. „Este problema celor care nu și-au plătit datoriile la timp. Azi nu plătește unul, mâine altul și așa se strâng datoriile, în timp. Cei care au cele mai multe datorii nici nu prea apar când are administrația program”, ne-a dat câteva detalii o proprietară de la scara B a blocului B9. Proprietarii sunt rezervați, majoritatea dintre ei refuzând contactul cu presa. „Nu avem nimic de spus, sunt problemele noastre, nu înțeleg ce legătură are presa cu toată problema. E între asociația noastră și RADET și nu ar trebui să vă intereseze”, ne-a descurajat, sec, un proprietar. Cu Virgil Ciulea nu s-a putut sta de vorbă. La ușă nu a răspuns și, din câte ne-au spus vecinii, este încă mirat de întorsătura pe care a luat-o situația, de parcă el nu ar fi participat la crearea ei. În momentul de față, are pus sechestru pe apartament. Nici la telefon nu a dorit să ne răspundă, chiar dacă noi am dorit să-i acordăm binemeritatul drept la replică. Indiferent cine va fi declarat vinovat în urma procesului, trebuie observat că eforturile proprietarilor de a repara greșelile fostului administrator sunt tardive. Atâta timp cât situația a fost acceptată patru ani de zile, proprietarii ar trebui să-și asume o parte din vină, măcar pentru faptul că au permis să se ajungă până aici.