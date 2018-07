Fontana di Trevi de la Delfinariul din Constanța. Viața peștilor, în pericol din cauza superstițiilor

Nesimțirea este prea mare. Zeci de turiști, dar și localnici confundă bazinul cu pești din cadrul microrezervației de la Delfinariul din Constanța cu celebra Fontana di Trevi din Roma. Ei bine, dacă în Italia o funcționa sistemul și oamenilor li se îndeplinesc dorințele atunci când aruncă monede în apă, la Constanța aceste minuni clar nu se întâmplă. Nu există zi în care săracii pești să nu fie sufocați de monedele aruncate de „visători”, ei fiind nevoiți să facă slalom printre ele pentru a se putea deplasa dintr-o parte într-alta.







Dragi turiști, dragi constănțeni, bănuții pe care dumneavoastră îi aruncați în bazinul lor nu vă ajută să vă îmbogățiți, nu vă face mai deștepți ori mai frumoși. Clar, nu! Nu mai aruncați monede, pentru că dorințele dumneavoastră nu vor fi îndeplinite în acest fel. Mai mult decât atât, nu faceți altceva decât să îmbolnăviți bieții pești, care nu v-au greșit cu nimic. Știm că sunt frumoși, iar coloritul lor vă atrage, dar ei chiar nu pot face minuni. Acestea trebuie căutate în altă parte…







Cert este că încă din anii trecuți, reprezentanții Delfinariului au făcut apel către constănțeni și turiști să nu mai arunce bani în bazinul cu pești, pentru a nu le îngreuna munca. Ei precizează că aceasta nu este o fântână aducătoare de noroc, ci un habitat pentru sturioni exotici și crapi japonezi, iar monedele aruncate le perturbă viața, prin poluare.







„Vă rugăm să nu mai aruncați bani în bazinul cu pești din cadrul Microrezervației Constanța. Nu aduce noroc faptul că aruncați bani. În schimb, poluați bazinul în care se află peștii. Mulțumim pentru înțelegere!”, spun aceștia.







Directorul Complexului de Științe ale Naturii, Adrian Bâlbă, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că toate aceste monede pe care unii sau alții le cred făcătoare de minuni nu sunt altceva decât un atentat la viața viețuitoarelor din acest spațiu.







„Bazinul se poluează din cauza monedelor, pentru că acestea conțin substanțe precum cupru, nichel etc. În acest fel, peștii riscă chiar să moară, tocmai din cauza ionilor metalici din compoziția monedelor. De curând, chiar sub ochii mei, o persoană a aruncat bani în apă. Am adus acolo și un panou pe care scrie să nu se arunce monede, dar unii chiar nu înțeleg acest lucru. Poate dacă fac un altul pe care să scrie «loc de dat cu capul», atunci o să țină cont de el”, a precizat directorul.







Problema este că oamenii se iau unii după alții și cum văd pe cineva aruncând bani acolo, fac și ei la fel, fără a se mai gândi la repercusiuni. Spre exemplu, ieri, o mămică și-a îndemnat copiii să-i urmeze exemplul.







„Nu știu dacă făcând acest lucru voi avea parte de mai mult noroc în viață pe viitor, dar având în vedere că și alții aruncă, m-am gândit că ar fi bine să încercăm și noi. Nicio secundă nu mi-a trecut prin minte că acest lucru ar putea omorî peștii. Îmi pare rău, dar nu asta a fost intenția mea”, ne-a declarat ea, încercând să-și găsească tot felul de scuze.