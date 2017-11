Focar de infecţie în Baba Novac. Pentru că aşa vrea Armata!

Focar de infecție în Baba Novac. Pentru că așa vrea Armata!

Un proiect excelent al Primăriei Constanța, acela de construire a unei străzi care să facă legătura între două cartiere aflate în plină dezvoltare, este blocat de refuzul Armatei de a pune la dispoziție o suprafață de teren, pe care nu veți găsi însă soldați la instrucție, ci gunoaie. Munți de gunoaie!TDS. Adică „teren cu destinație specială”, în proprietatea Armatei. Așa apare hașurată, pe propunerea de PUZ a Primăriei Constanța, o suprafață însemnată de teren din cartierul Anadalchioi/Baba Novac, pe care administrația locală intenționează să „deseneze” o stradă, una de altfel foarte importantă.Scriam, acum câteva zile, într-o ediție online, că, după ani în care locuitorii s-au chinuit prin noroaie, fără canalizare sau iluminat public, a răsărit soarele și în acest cartier. S-a început asfaltarea, s-a dezvoltat rețeaua de apă și canalizare, s-au tras gaze, internet, s-a făcut și lumină; așadar, sunt toate condițiile pentru un trai civilizat. În plus, Primăria Constanța vine cu o propunere foarte bună, aceea de a face conexiunea între strada Soveja și bulevardul Aurel Vlaicu, prin construirea unei noi artere rutiere: Prelungirea Barbu Ștefănescu Delavrancea.Noua stradă ar fi de o importanță extraordinară. Ar scurta timpii de acces dintr-un cartier în altul al Constanței și ar prelua un trafic generos. Însă, proiectul nu poate fi pus în practică, cel puțin pentru moment, pentru că strada ar urma să tranziteze terenul aflat în proprietatea Armatei, iar răspunsul MApN la solicitarea Primăriei Constanța a fost unul negativ!„Este greu de determinat un orizont temporal până când Armata și-ar da OK-ul”, a declarat, într-o dezbatere publică organizată, recent, la sediul primăriei, arhitecta Elena Maican, reprezentant al firmei care a elaborat PUZ-ul pentru cartierul Baba Novac. Cu alte cuvinte, proiectul de construcție al străzii și implicit al dezvoltării cartierului s-a împotmolit din cauza refuzului Armatei de a ceda terenul comunității locale.Munți de gunoaie și garaje la blat!Am descins, chiar ieri, în zona respectivă, și îi invit pe această cale și pe constănțenii mai reticenți, care se gândesc că acolo s-ar pune de-o nouă „manglă” imobiliară, să facă o mică excursie în regiune. S-ar putea să aibă o surpriză, deloc plăcută.Dacă vii din Tomis Nord, în prima fază, trebuie să urci pe prelungirea străzii Tulcei, printre unitățile militare. Prin grija Primăriei Constanța, strada este asfaltată, dar trotuarele… N-ai pe unde să treci, din pricina vegetației luxuriante de pe gardurile unităților militare.La vederea fotoreporterului „Cuget Liber”, ofițerii de serviciu au sărit ca arși, uitând că jurnalistul se afla pe domeniul public și avea alte cadre în obiectiv, dar și că marea poziție strategică a Armatei poate fi lesne descoperită și de un puști de clasa I cu un simplu click pe Google Maps. Ce secrete or fi de păzit cu bălării cât statura omului și indicatoare cu „fotografiatul interzis!”…Dar, să continuăm „excursia”. Pe terenul cuprins între străzile Soveja și Voievozilor nu sunt construcții, nu sunt unități militare, nu se antrenează soldații, nu se elaborează strategii de apărare în fața invaziei inamicului. Nimic din toate acestea. În schimb, veți găsi munți de gunoaie, dar și mici grădini și garaje, în condițiile în care zona a fost curățată, în urmă cu ani buni, de clădirile ridicate fără documente. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Sau unii sunt mai șmecheri decât ceilalți și și-au păstrat un mic „cuibușor” în aer liber, taman bun pentru șprițuri?Oare cum și-au luat respectivii indivizi autorizațiile de construcție pentru garajele respective? Și ei locuiesc tot în Constanța, se supun tot aceleiași legislații, deși sunt pe un „teren cu destinație specială”.Romi, căruțe și hoțiAșa cum era de așteptat, inevitabil, în zonă au început să „colcăie” foarte mulți romi și persoane dubioase, în căutare de resturi alimentare pentru porci, lemne de încălzit, fier de dus la centrele de valorificare sau fragmente de materiale de construcții pentru bordeiele lor.„Nu e zi de la Dumnezeu ca prin cartier să nu treacă romi. Râcâie prin gunoaie, adună bucăți de BCA, alimentele alterate aruncate pe câmp, fiare și bucăți de lemn. Din căruțe, le curg apoi fel de fel de mizerii, trebuie să facem curățenie după ei. În plus - și acesta este cel mai mare motiv de îngrijorare -, cât trec cu căruțele prin cartier, sunt cu ochii cât cepele pe curțile noastre. Se uită ce ar putea fura și, nu de puține ori, au venit noaptea să dea lovituri”, ni s-a plâns Ionuț P., un locuitor al cartierului.Tot la stadiul de schițăPeisajul general al Constanței este schimonosit de construcții. S-au tăiat parcuri, spații verzi, pentru a face loc betoanelor. Marile bulevarde, în special Lăpușneanu, sunt pur și simplu sufocate de clădiri, dându-se autorizații peste autorizații pentru „bulucirea” în centru. Chiar și în al 12-lea ceas, Primăria Constanța vine cu ideea de a dezvolta și cartierele mărginașe, dar tot la stadiul de schiță pe hârtie a rămas.Ce ar însemna construirea străzii amintite? Ar aduce, în primul rând, un plus de civilizație, ar fluidiza traficul și, nu în ultimul rând, ar determina o parte din locuitorii cartierului să-și mai lase mașinile personale în garaje și să folosească transportul în comun.Dar, până una alta, nu vrea Armata să cedeze terenul. Nu unui privat, să îmbogățească pe cineva, ci comunității locale, deci tot statului.Pe domnii comandanți nu-i amendează nimeni?Deși incluse în categoria „destinațiilor speciale”, terenurile respective nu sunt administrate de către Cel de Sus, ci țin de unități militare. Oare ce ar împiedica Primăria Constanța să aplice legea și în cazul acestor proprietari?Populația de rând primește amenzi pentru terenurile în proprietate lăsate de izbeliște, neîngrijite, dar în cazul munților de gunoaie de pe terenurile MApN nu se aplică aceleași reguli? De ce trebuie să sufere populația din zonă, să suporte acest veritabil focar de infecție? Chiar nu vede nimeni mizeria? Câți ani trebuie să mai treacă pentru a aduce cartierul în linia civilizației?v v vInvităm, și pe această cale, reprezentanții Armatei să își expună punctul de vedere în acest caz.