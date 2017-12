Floroiu primar! Sau Floroiu senator! Cum vi se pare ideea?

Floroiu primar! Adică fostul mare campion la atletism să conducă destinele Cetății Tomisului. Sau să se bată pentru interesele Constanței în Parlament.Ideea de a-l propune pe Ilie Floroiu drept candidat la primărie/parlament o am de mai mult timp, însă nu am găsit formațiunea potrivită din partea căreia să intre în competiția electorală. În plus, Floroiu a declarat ori de câte ori a fost întrebat că unica politică pe care o face este cea a sportului.Dar, în urmă cu numai câteva zile, Ilie Floroiu a pus capăt unei activități căreia i-a dedicat, sub o formă sau altă, întreaga viață: cea sportivă. A ieșit la pensie și are acum mai mult timp la dispoziție pentru a reflecta.Convingerea că Floroiu ar fi potrivit pentru competiția electorală mi s-a întărit la festivitatea organizată, cu ocazia aniversării vârstei de 65 de ani, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Sala mare de spectacole a fost arhiplină (s-a stat și pe scări), iar oamenii nu au venit strânși cu arcanul. Nu, au venit de plăcere, din respect pentru un om în care au încredere și pe care îl apreciază maxim. O sală arhiplină, cu nume mari: Gabriela Szabo, Doina Melinte, Laura Badea Cârlescu, Mihai Covaliu, Alexandru Mironov, Violeta Beclea Szekely, Elena Frîncu, Răzvan Florea, Daniela Sofronie, Aihan Omer… și să mă ierte cei pe care i-am omis.Campioni olimpici, campioni mondiali, campioni europeni, campioni balcanici, campioni naționali, toți alături de Ilie Floroiu.Ilie Floroiu ar putea interpreta rolul catalizatorului. Sunt convins că lumea ar fi alături de el, pentru că este un personaj de o probitate morală exemplară. Are experiență managerială, conducând ani buni atât CS Farul, cât și Federația Română de Atletism, unde a deranjat, oprind nu „robinete”, ci „vane”…La următoarele alegeri, Floroiu ar avea 67 de ani. Vârsta nu ar fi un impediment. La stilul de viață dus, Floroiu trăiește 200 de ani…Pe de altă parte, societatea (la nivel local și național) duce lipsă de formațiuni noi, de lideri noi, de oameni care să nu fie amestecați în scandaluri de corupție. Ilie Floroiu se înscrie în acest tipar și, așa cum i-am sfătuit pe cei din sport, ar putea deveni liderul unei formațiuni - în prima fază - locale: Partidul Sportului Constănțean/Românesc.Cu Andrei Szemerjai și echipa de la LPS, Elena Frîncu, Mirela Damian, George Stănculescu și echipa de la Știința și Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu Mariana Solomon și echipa de la DJST, cu sutele de președinții de cluburi și echipele lor, cu miile de intelectuali alături (profesorul Nicoară, doctorul Salim etc.), Floroiu s-ar putea bate de la egal la egal cu orice competitor.Chiar mă gândeam, cum ar arăta o competiție electorală adevărată, nu bazată pe pui, orez, ulei și lemne de foc. Cred că întreaga comunitate ar avea de câștigat!Floroiu are profil și de parlamentar și sunt ferm convins că nu ar zice nu dacă ar fi lansat în cursa pentru Senat sau Camera Deputaților. Și la fel de convins sunt că și-ar depune întreaga energie și pricepere în slujba constănțenilor.Floroiu nu trebuie lăsat să îngroașe rândurile pensionarilor ce își plimbă nepoții în parc. O să aibă timp și pentru așa ceva. Floroiu poate fi altfel util comunității locale mulți ani de acum încolo.Dragi cititori, cum vi se pare ideea?