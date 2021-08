Florin Cîţu: „Priorităţile zero la începerea şcolii - siguranţa copiilor şi cursurile desfăşurate cu prezenţă fizică”

Premierul Florin Cîţu le-a transmis prefecţilor să pregătească începerea anului şcolar, precizând că priorităţile zero sunt siguranţa copiilor şi desfăşurarea cursurilor, în condiţii de pandemie, cu prezenţă fizică. „În ceea ce priveşte anul şcolar, este clar că avem nevoie de o verificare a tuturor clădirilor în care funcţionează şcolile, acolo unde nu s-au făcut încă. Deci asta este prioritatea zero. Vreau să eliminăm din start acele pericole, acolo unde sunt probleme, să ştim exact unde sunt şcolile cu probleme şi să vedem cum putem să rezolvăm problema, situaţia. Şi aş vrea să eliminăm anul acesta, pe cât posibil, acele discuţii sau evenimente, disfuncţionalităţi pe care le vedem la fiecare început de an şcolar. De aceea ne pregătim de acum pentru începutul anului şcolar. Pe de-o parte, e adevărat, suntem încă în pandemie, şi trebuie să ţinem cont de acest lucru. (...) Vreau să începem şcoala cu prezenţă fizică şi să rămână aşa, deci trebuie să luăm toate măsurile, să respectăm toate normele pe care le avem de protecţie împotriva COVID. Deci pentru începerea anului şcolar priorităţile zero: siguranţa copiilor şi bineînţeles în condiţii de pandemie să rămână anul şcolar cu prezenţă fizică”, a declarat Cîţu, la videoconferinţa cu prefecţii.