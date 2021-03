Florin Cîţu: Nu trebuie să ne relaxăm, trebuie să purtăm mască în spaţiul public, de fiecare dată

Prim-ministrul Florin Cîţu a făcut, sâmbătă, un nou apel la cetăţeni pentru respectarea regulilor de protecţie sanitară, în contextul în care numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 a crescut în ultimele zile, iar rata de incidenţă a depăşit 3 la mie în mai multe judeţe şi în Bucureşti.







" Am discutat de investiţii aici, dar, încă suntem într-o perioadă de pandemie. Am spus, repet, nu trebuie să ne relaxăm, trebuie să purtăm mască în spaţiul public, de fiecare dată. Aţi văzut că a început să crească, iarăşi, numărul persoanelor care sunt testate pozitiv şi depinde doar de noi să menţinem situaţia sub control. Dacă noi nu respectăm regulile veţi vedea că lucrurile se vor înrăutăţi. Trebuie să respectăm regulile, aşa cum le-am respectat începând cu noiembrie anul trecut - situaţia s-a îmbunătăţit - va trebui să o facem şi în continuare, purtăm mască, distanţare socială, dezinfectant. Foarte, foarte important, dacă vrem să menţinem această situaţie sub control", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Focşani.







Premierul a subliniat că, în acelaşi timp, va lupta, aşa cum a făcut-o şi anul trecut, ca economia să rămână deschisă.







"Vrem să rămână economia deschisă pentru că doar cu o economie deschisă putem să plătim acest cost al pandemiei care şi anul acesta se pare că va fi unul ridicat", a mai declarat Cîţu.







Premierul Florin Cîţu a participat, sâmbătă, la o dezbatere organizată de Consiliul Judeţean Vrancea pe teme privind bugetul pentru anul 2021 şi PNRR. Şeful Executivului va merge şi la un centru de vaccinare din judeţ în cadrul vizitei efectuate în Vrancea.