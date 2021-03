Florin Cîţu: Credincioşii o să poată participa la Slujba de Înviere, cu condiţia respectării regulilor sanitare

Premierul Florin Cîţu a afirmat după discuţiile purtate cu reprezentanţii cultelor religioase, că soluţia spre care se îndreaptă autorităţile este adaptarea intervalului orar al restricţiilor de circulaţie astfel încât credincioşii să poată participa fizic la Slujba de Înviere sau la sărbătorile proprii fiecărui cult religios, cu condiţia respectării regulilor de siguranţa sanitară.







"Am avut astăzi o întâlnire extrem de utilă cu reprezentanţii cultelor religioase din România. Am discutat soluţii pentru ca, anul acesta, fiecare credincios care întâmpină în perioada următoare Sărbătorile Pascale sau alte ritualuri religioase specifice cultului din care face parte să o facă în condiţii de siguranţă sanitară. Am ascultat cu toată deschiderea propunerile reprezentanţilor fiecăruia dintre culte în ceea ce priveşte stabilirea unor derogări de la restricţiile actuale de circulaţie pe timp de noapte, strict pentru aceste sărbători. Soluţia spre care mergem este să adaptăm intervalul orar al restricţiilor de circulaţie, astfel încât credincioşii să poată participa fizic la Slujba de Înviere sau la sărbătorile proprii fiecărui cult religios, evident, cu condiţia respectării regulilor de siguranţă sanitară", a scris Cîţu, pe Facebook.







Premierul a precizat că a făcut apel la reprezentanţii cultelor religioase să susţină în rândul credincioşilor campania de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19.







"Discuţia de astăzi mi-a confirmat că există deplină înţelegere din partea tuturor privind prioritatea perioadei actuale: sănătatea populaţiei. Colaborarea şi comunicarea reprezintă calea cea mai bună pentru respectarea libertăţii religioase, chiar şi în condiţiile epidemiologice actuale. În acelaşi timp, am făcut apel la reprezentanţii cultelor religioase să susţină în rândul credincioşilor campania de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19. Vaccinarea rapidă a unui segment cât mai mare de populaţie ne va ajuta să depăşim cât mai curând pandemia şi cu cât mai puţini români afectaţi de virus", a completat prim-ministrul.







Potrivit acestuia, discuţiile au vizat şi modificările care ar urma să fie aduse regulilor actuale de înmormântare a persoanelor care au murit din cauza infectării cu SARS-CoV-2.