Firmele de plasare a forţei de muncă nu desfăşoară activităţi de mediere

Firmele de plasare a forței de muncă nu desfășoară activități de mediere

La ora actuală, doar 38 de firme de plasare a forței de muncă în străinătate își desfășoară activitatea în legalitate, în județul Constanța. Se pare că numărul acestora scade de la an la an, multe închizându-se din cauza neregulilor depistate sau din alte motive.Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanța organizează periodic campanii de verificare a modului în care agenții de ocupare a forței de muncă respectă prevederile Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Prin aceste verificări se urmărește identificarea cazurilor în care agenții de ocupare a forței de muncă respectă prevederile legale privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către agenții de ocupare a forței de muncă a prevederilor legale menționate.De asemenea, controalele au vizat creșterea gradului de conștientizare a agenților de ocupare a forței de muncă și a cetățenilor români care doresc să lucreze în străinătate în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale menționate.În urma ultimelor verificări efectuate s-a constatat că deși majoritatea au ca obiect principal de activitate selecția și plasarea forței de muncă, aceștia nu desfășoară activități de mediere, iar alți cinci angajatori desfășoară activități de crewing în baza H.G. 83/2000.În același timp, au fost aplicate două sancținuni, din care o amendă, în valoare de 5.000 lei pentru nereguli legate de întocmirea contractului cadru cu partenerul străin și contractele individuale de muncă ale persoanelor care au fost plasate să lucreze.Potrivit purtătorului de cuvânt al ITM, Florina Vișan, acestea nu conțineau toate elementele legate de plata orelor suplimentare, timp de lucru și de odihnă etc.