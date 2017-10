Fii înstărit la tine în sat!

Ştire online publicată Marţi, 30 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Florin are 23 de ani și este din Poarta Albă. Nu a terminat liceul și nu a lucrat legal nicio zi din viața lui, deși mâinile îi sunt pline de bătături de la munca câmpului. Trăiește din ce câștigă cu ziua, la negru, pe unde găsește prin sat.El ar putea fi primul beneficiar al Centrului de Consiliere Profesională inaugurat de CADI, ieri, la Constanța. Acolo ar putea beneficia gratuit de consiliere pentru găsirea unui loc de muncă, de cursuri pe cel puțin zece meserii și chiar de îndrumare pentru deschiderea propriei afaceri. Astfel de servicii sunt disponibile la Centrul de Consiliere Profesională realizat în cadrul proiectului „Competențe europene pentru mediul rural”, demarat de către Fundația Centrul de Analiză și Dezvoltare Institu-țională „Eleutheria” (CADI), în parteneriat cu Asociația Institutul Român de Training, și finanțat din fonduri europene.Zece meserii, 700 de beneficiariObiectivele proiectului sunt destul de ambițioase: 1.600 de beneficiari de consiliere profe-sională și sprijin în căutarea unui loc de muncă, 700 de persoane care vor urma cursuri de formare profesională în cel puțin 10 domenii și calificări, 200 de persoane consiliate să-și dezvolte propriile afaceri, 60 de antreprenori îndrumați pentru a-și dezvolta afacerile sau pentru a începe unele noi, 100 de persoane care vor deprinde meșteșuguri și îndeletniciri tradiționale.„Mereu mi-am dorit să lucrez în oraș, la un hotel sau la un restaurant. Mulți tineri din sat își doresc asta, pentru că este o meserie curată și frumoasă, dar este greu să găsești un post, venind de la sat, fără o calificare. Un curs de calificare mi-ar crește speranțele, deoarece aș învăța lucruri noi și aș obține o diplomă care să certifice ce știu”, spune Ionuț, unul dintre viitorii beneficiari ai proiectului.Agricultura de subzistență, ocupația de bazăPornind de la îndemnul „Fii înstărit la tine în sat!”, proiectul se bazează pe o cercetare solidă, realizată de experții CADI, din care reiese că majoritatea celor care locuiesc la țară se ocupă doar cu munca în agricultură. O mare parte dintre persoanele active din mediul rural sunt angajate în economia de subzistență, fiind decuplate de la mecanismele economiei de piață. Acest fapt conduce către o stagnare economică semnificativă pentru aproape o jumătate din populația țării.Sfaturi și consiliere gratuităÎmpreună cu consilierul de orientare profesională, beneficiarii pot alege domeniul pe care și-l doresc. Domeniile în care se vor organiza cursuri sunt: lucrător comercial, agent vânzări, secretariat, competențe de lucru cu cal-culatorul, introducere în management și antreprenoriat, dar și lucrător în sectorul hotelier și de restaurante, lucrător înfrumusețare frizerie / coafură / manichiură / pedichiură, agent de pază și ordine, lucrător în structuri pentru construcții, îngrijitor persoane la domiciliu sau asistent personal, lucrător în tâmplărie, lucrător în industria alimentară.Un telefon care poate schimba viațaPentru a intra în proiect, este suficient ca persoanele interesate să sune la numărul de telefon 0800.80.202 și să stabilească o întâlnire cu consilierul de orientare profesională din județ. Acesta le va sfătui și le va îndruma în pro-gramele de formare profesională potrivite. În plus, consilierul poate face legătura cu angajatorii locali care sunt în căutare de angajați.Centrul local de consiliere profesională Constanța are sediul pe strada Ion Adam nr. 1, iar consilieri de orientare profesională sunt Mircea Apostol și Raluca Boișteanu.